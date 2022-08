La desgarradora reflexión de la cantante Jessie J al hablar sobre la pérdida de un embarazo: “Me abruma”

La reconocida cantante Jessie J habló a corazón abierto sobre la pérdida de su embarazo. En 2021 anunció, a través de un posteo en Instagram, que tomó la decisión de ser madre sola. Sin embargo, cuando fue a la tercera ecografía se enteró de que su bebé estaba sin vida. Nueve meses después, y con unas desgarradoras palabras, hizo referencia a sus sentimientos más profundos con respecto a la maternidad.

“Cuando tenía 16 años, escribí una lista de cosas que quería para cuando tuviera 30. Lo primero en la lista era ser mamá”, fueron las primeras líneas del texto que escribió la artista a nueve meses de sufrir un aborto espontáneo.

En ese sentido, agregó: “Ahora tengo casi 35 años y algunos días el dolor de perder un bebé y el no ser fácil tener uno, y querer que mi vida de esa manera se vea completamente diferente a como se ve ahora, simplemente me abruma”.

A través de unas sentidas palabras y dos fotos suyas, la cantante reflexionó sobre el duro momento personal que le tocó vivir (Foto: Instagram @jessiej)

La intérprete de “Price Tag” aseguró que sabe que “es saludable y normal tener días de completa tristeza” y por eso intenta “honrar todos los sentimientos que surgen, buenos y malos”. Asimismo, explicó por qué quiso compartir su angustia con sus fans: “Lo malo no es nada frecuente y sí, podría pasar por este momento ahora mismo hoy sola en privado y generalmente lo hago, pero hoy estoy aquí”.

El desgarrador posteo de la cantante a nueve meses de perder a su bebé (Foto: Instagram @jessiej)

Para finalizar, indicó que conoce a miles de personas alrededor del mundo que se sienten igual que ella y les envió “abrazos” a todos. “Tal vez leas esto y sientas el amor que tengo por ti. Espero que puedas. Conectar es clave”, cerró. Rápidamente, el posteo se llenó de likes y comentarios de varias fans y celebridades que le hicieron llegar su amor y todo su apoyo en este duro momento.

El difícil momento de Jessie J

En noviembre de 2021, Jessica Ellen Cornish -tal es su verdadero nombre- recurrió a las redes sociales para contarle a sus seguidores la noticia que recibió un día antes de dar un importante show en Los Ángeles. “Pensaba ‘¿cómo voy a pasar mi concierto sin decirle a toda la audiencia que estoy embarazada?’”, escribió en un posteo de Instagram que luego borró, según consignó Page Six.

Pero, la felicidad y la dicha del ansiado embarazo duró poco. Durante la tercera ecografía, se enteró de una noticia devastadora. “Me dijeran que ya no había latidos”, contó.

El año pasado Jessie J compartió a través un posteo en su cuenta de Instagram que sufrió un aborto espontáneo (Foto: Instagram @jessiej)

En otro de sus recitales posterior a ese episodio, la intérprete de “Bang Bang” tuvo una emotiva charla con sus fans, quienes grabaron el momento y lo compartieron en las redes. “Hace mucho tiempo me dijeron que no podía tener hijos y nunca lo creí. No creo en las mentiras”, dijo visiblemente quebrada y reveló: “Decidí tener un bebé sola. Y luego, de milagro, funcionó por un tiempo”.

La cantante reflexionó sobre la pérdida de su embarazo con un sentido posteo (Foto: Instagram @jessiej)

Tras este momento, volvió a las redes y reflexionó sobre el dolor que le produjo lo que sucedió. “Publiqué sobre la pérdida de mi bebé apenas unas horas después de que me lo dijeran. Es seguro decir que a veces invierto más energía en crear un proceso poco saludable de mi propio dolor frente a una cámara, que en reconocerlo detrás de una en tiempo real. La mentalidad de ‘el espectáculo debe continuar’ reaccionó antes de que lo hiciera el ser humano en mí”, sentenció.