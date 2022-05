El desgarrador relato de Nicolás Magaldi sobre su esposa: “Se podría haber muerto”

En 2016, Nicolás Magaldi y la modelo Betiana Wolenberg comenzaron un intenso romance, que sigue hasta la actualidad. Padres de Bautista y en búsqueda de agrandar la familia, hoy viven una realidad que soñaron desde que se conocieron y que poco a poco pudieron construir en conjunto, guiados por el amor. Sin embargo, el conductor reveló que como pareja atravesaron un duro e inesperado momento luego de enterarse que esperaban su segundo hijo, lo que llevó a poner en riesgo la vida de su esposa al transitar un embarazo ectópico que le causó muchas complicaciones.

“Se me hace un nudo en la garganta”, indicó Magaldi luego de indicar que le gustaría convertirse nuevamente en padre. En diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, contó que está en los planes de la pareja tener otro hijo, y que esperan que el deseo pueda concretarse este 2022. Luego, sorprendió a la audiencia al revelar que meses atrás sufrieron la pérdida un embarazo que puso en riesgo la vida de Betiana.

La pareja busca agrandar la familia (Foto Instagram @ngmagaldi)

La situación se desencadenó a fines del 2021 cuando la familia realizó un viaje al sur argentino, donde él iba a participar de un carrera para la que se había entrenado durante todo el año. De urgencia debieron desviarse a Bariloche debido a que su esposa sufrió una descompensación. “Estábamos embarazados y muy ilusionados”, expresó sobre aquel momento en que recibieron una noticia devastadora.

Tras la internación, a Bettina le explicaron que debían realizarle una intervención quirúrgica de manera urgente debido a que atravesaba un embarazo ectópico, que significa que el óvulo fertilizado se implanta fuera del útero, lo que supone un riesgo para la persona gestante que puede sufrir un desangrado mortal. En estos casos, la gestación no puede continuar dado que el embrión no tiene posibilidades de sobrevivir debido a que no está dadas las condiciones necesarias.

Nicolás Magaldi habló sobre un duro momento

“Fue el peor momento de mi vida, fue un momento de mier... y perdón que lo diga así, pero sentía que se podría haber muerto, si no se opera de urgencia se podría haber desangrado”, detalló Magaldi al recordar la situación de meses atrás. Asimismo, indicó que se trató de lo peor que atravesó y que contrario a su manejo diario ante problemas, se permitió llorar y lo hizo en medio de aquella carrera que disputaba. No pudo terminar el desafío, pero al reencontrarse con su esposa agradeció poder estar a su lado.

Nicolás Magaldi junto a su pareja e hijo (Foto Instagram @ngmagaldi)

Por esta razón, aseguró que se trató de un momento de terror para todos ello, pero que hoy lo toma como un impulso para seguir adelante con un proyecto en conjunto y como una situación de la que se debe hablar, ya que hasta él no conocía de qué se trataba este tipo de embarazo. “Tengo el premio de tener a Betiana a mi al lado, caminar juntos, remarla, de soñar y tener un hijo maravilloso”, indicó. También señaló que Bautista está muy entusiasmado por tener un hermanito, como lo están ellos, y por ese motivo esperan que pronto puedan dar una feliz noticia.