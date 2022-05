La felicidad de Michelle Williams al dar la noticia de que está embarazada por tercera vez

La actriz Michelle Williams, quien saltó a la fama por su papel como coprotagonista en la serie de los noventa Dawson’s Creek, espera su tercer hijo. El anuncio lo hizo durante una entrevista con la revista Variety, en la que asegura que es un acontecimiento “feliz”. “A medida que pasan los años, uno se pregunta qué podrían o no traerte. Es emocionante descubrir que algo que deseás una y otra vez es posible una vez más. Esa buena fortuna no pasa desapercibida para mí ni para mi familia”, señaló Williams, que en septiembre cumplirá 42 años.

El hijo que está esperando la intérprete es el segundo junto a su actual marido, el director de teatro Thomas Kail, con quien se casó en 2020. Ese mismo año, durante la pandemia, nació el primer niño de la pareja, Hart. Además, Williams es madre de Matilda, de 16 años, fruto de la relación que mantuvo entre 2004 y 2007 con el fallecido actor Heath Ledger.

Además de revelar la noticia de su embarazo, la norteamericana habló durante la conversación sobre cómo fue dar a luz a su segundo hijo mientras comenzaba la pandemia de coronavirus. “Fue un recordatorio de que la vida continúa”, aseguró. “El mundo al que trajimos un bebé no es el mundo al que pensamos que traíamos un bebé, pero el bebé lo ignora. Experimenta la alegría absoluta del descubrimiento y la felicidad de un hogar lleno de amor”, dijo. En algunas de las fotografías recientes de Michelle Williams, ya se puede intuir el nuevo embarazo de la actriz, aunque al menos por ahora no adelantó la fecha prevista para el nacimiento.

Michelle Williams y su marido, Thomas Kail AP

Michelle Williams se convirtió en el centro de todas las miradas tras la muerte de Ledger, en 2008. Ambos se conocieron durante el rodaje de Secreto en la montaña e iniciaron una relación que duró tres años y que, aunque no acabó en boda, tuvo como fruto a su hija Matilda. Williams confesó que siempre le dice a su hija la misma frase: “Tu padre me amó mucho antes de que nadie creyera que era talentosa, guapa o de que tuviera ropa bonita”. Aunque los motivos del fallecimiento del actor continúan hoy siendo un misterio, siempre ha estado sobre la mesa como el más probable una sobredosis. De hecho, las adicciones del intérprete, que dio vida al célebre Joker de Batman: El caballero de la noche, fue la razón que puso fin al romance entre él y Williams.

El derecho de las mujeres a elegir sobre la maternidad, según la actriz

Cuando estaba embarazada de su segundo hijo, Williams sorprendió en los Premios Globo de Oro 2020 con un discurso en el que abogaba por el derecho de la mujer a elegir cómo y cuándo ser madre.

A propósito de su embarazo y del rol de las mujeres en los Estados Unidos, Williams expresó: “Estoy agradecida de vivir un momento en el que las opciones existen porque a los cuerpos de mujeres y niñas pueden sucederles cosas que no son producto de sus decisiones”, comenzó diciendo.

Luego, indicó: “Hago todo lo posible para vivir de acuerdo a mis elecciones y no ser víctima de una serie de eventos que simplemente suceden. Puedo retroceder, incluso a momentos difíciles, y reconocer mi letra por todas partes. A veces desordenada y garabateada, otras veces cuidadosa y precisa, pero es la letra que he tallado con mi propia mano. No habría podido hacer esto sin emplear mi derecho como mujer a elegir. Elegir cuándo tener hijos y con quién”.

Después, instó a las mujeres a pensar sus decisiones en aquel contexto de elecciones en el país: “Todas las madres saben que las escalas giran en torno a nuestros hijos. Sé que mis decisiones pueden ser diferentes a las de ustedes, pero le agradezco a cualquiera que sea el dios al que ustedes le rueguen por vivir en un país basado en la libertad de culto. Mujeres, cuando llegue el momento de votar, piensen en sus intereses. Es lo que han estado haciendo los hombres durante años. Es por eso que el mundo se parece a ellos. Pero no se olviden de que nosotras somos el colectivo más importante en cuanto a caudal de votos en los Estados Unidos. Hagamos que el país sea más un reflejo de nosotras”, finalizó. En ese momento, una de las encargadas de entregarle el premio, la actriz mexicana Salma Hayek, cerró el momento con un grito: “¡Por el derecho de las mujeres a decidir!”