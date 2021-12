El desopilante poema de Luisa Albinoni para Germán Martitegui que dejó a todos sin palabras

A Luisa Albinoni no le alcanzó y su preparación no le permitió entrar en los mejores de la semana. Sin embargo, y pese a que su performance en la cocina no fascinó al jurado de MasterChef Celebrity (Telefe), logró conquistarlos con un poema. La actriz advirtió, antes de leerlo, que lo había escrito de trasnoche. Con el permiso de Santiago Del Moro, sacó un pequeño papelito de uno de sus bolsillos y empezó a recitarlo.

Con una pícara sonrisa, la actriz manifestó. “Porque yo escribo para ellos. Lo tengo que leer”. Pese a esta aclaración, luego aclaró que en realidad su escrito estaba dirigido a un solo chef. “Para el maestro, Germán Martitegui”. Ahora sí, con los ojos fijos en su borrador, empezó a recitar las palabras que había preparado.

El poema de Luisa Albinoni para Germán Martitegui que dejó a todos sin palabras

“De lejos te vi llegar, la distancia no era mucha. Si grandes tenés los ojos...”. Mientras leía, se interrumpió a sí misma para reconocer que cometió un error y ese no eras el que quería leer. Su público lo entendió y el estudio entero rompió en carcajadas. Miradas cómplices, caras de incredulidad y las risas de todos que no cesaban validaron la broma de Luisa. Pero no todo quedó ahí. “Ahora viene el de verdad. No, perdón es que es a la noche entonces yo me emociono”, agregó.

Ahora sí, con la audiencia distendida y las risas que rompieron el hielo, se dispuso a leer el poema original. Miró a un Germán Martitegui ruborizado y riéndose, acompañado de un jurado muy cómplice. “Un ángel bajó del cielo para pintar tu figura”, comenzó a leer Albinoni. “Pero no encontró pintura para pintar tu hermosura”, cerró.

Poema entregado, lectura cerrada. Albinoni se despidió mirando a cámara y sentenciando: “Fuera la tristeza, arriba la alegría”. El momento de risas terminó y volvió la tensión. El plato no alcanzó y Luisa tendrá que volver el ‘jueves de última chance’ para competir nuevamente e intentar evitar llegar al domingo de eliminación.

Para ello, cuenta con la arenga de Damián Betular quien a lo largo del programa le pidió que se “visualizara” en el balcón el próximo fin de semana y no cocinando y peleando una eliminación como sucedió en la anterior gala.

Donato de Santis y Damián Betular no pudieron dejar de reírse con el poema (Foto: Captura de video)

En medio de un MasterChef Celebrity que vive tiempos de cambio -como la incorporación de Sabrina Garciarena en lugar de la Tigresa Acuña-, los participantes deben enfrentarse a consignas cada vez más complejas y exigencias mayores. Para el final todavía faltan varias semanas pero la competencia no está dando tregua.