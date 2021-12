Aseguran que Ulises Bueno no es hermano de sangre de “El potro” Rodrigo

Los últimos días fueron un tanto movidos para el entorno de Rodrigo Bueno. La muerte del cantante, ocurrida hace más de dos décadas, todavía tiene sus consecuencias. Todo comenzó con las declaraciones de Patricia Pacheco, su expareja. Ella advirtió que su hijo Ramiro nunca recibió la parte que le correspondía de la herencia y que todo ese dinero había ido a parar al hermano de ‘el potro’, Ulises. En el marco de esa disputa, se sumaron las declaraciones de Silvia, exsuegra del intérprete de “Lo mejor del amor”, quien sembró la duda sobre el vínculo sanguíneo de los cantantes.

La mujer se hizo presente en el programa de Karina Mazzocco, A la tarde (América) para hablar del conflicto originado alrededor de la herencia de Rodrigo Sin embargo, en medio de su discurso lanzó un comentario que fue retomado más tarde pero sin lograr poder obtener más detalles.

“Hagan estudios genéticos y se van a dar cuenta de que no miento. No son Bueno de apellido”, sentenció Silvia. Sus palabras apuntaron directamente a Ulises y Flavio, los hermanos de Rodrigo. “Tuvieron la generosidad de tener un hombre de bien que se llamó [Eduardo] Pichín Bueno que les dio el apellido, punto, hasta ahí llego”, completó.

La fuerte denuncia de Silvia Pacheco contra Flavio y Ulises Bueno - Fuente: América TV

Su exposición pública dejó sorprendidos a todos en el estudio, quienes quisieron ahondar un poco más en lo que decía. “No sé si son adoptivos o no son adoptivos, pero no son Bueno”, volvió a sentenciar ella en medio de un mar de preguntas. Sin embargo, no quiso meterse mucho más historia.

El Potro Rodrigo murió a los 27 años (Foto: Archivo)

Al ser consultada por la conductora sobre qué había pasado allí realmente, se limitó a responder que “le consta” que no sean hermanos de sangre pero, aclaró: “La historia verdadera que la diga la familia, no sé si son adoptados o son de otro padre”.

Mazzoco hizo una pausa e inmediatamente miró a Luis Ventura, presente en el programa. El periodista siempre se jactó de ser una fuente confiable para este tipo de incógnitas y la conductora estaba esperando que él pudiera ampliar un poco sobre los dichos de Silvia. “No quiero meterme ahí”, contestó y se limitó a hablar sobre el éxito profesional de Ulises y lo importante que fue “la estructura de Rodrigo” para su lanzamiento como artista.

Flavio y Ulises Bueno, los hermanos de Rodrigo no tendrían un vínculo de sangre con el cantante

En paralelo, volvió a surgir el conflicto por la herencia de ‘el Potro’. “Si es por la plata, ya se la gastaron hace 21 años. No existe para reclamarla y no me interesa. Dejaron a Ramiro a un lado, relegado”, expresó Patricia Pacheco en una comunicación vía WhatsApp con la producción del programa. A sus dichos, sumó que el dinero que el cantante tenía en el banco, se lo llevó Flavio. “Ellos te pueden defenestrar en la tele y siguen juntándola en pala mientras que uno cuenta cereales”, cerró.