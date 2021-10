El despampanante look de Juana Viale inspirado en el color preferido de Mirtha Legrand

Como ya es costumbre, Juana Viale hizo su característica entrada al estudio de La noche de Mirtha Legrand (eltrece) este sábado y deslumbró con un particular vestido que llamó la atención de todos.

Y es que las manos de Gino Bogani, su diseñador de cabecera, supieron traer al presente miles de años de antigüedad. Para el programa, vistió a la actriz con un peplo en color turquesa, una suerte de túnica que llevaban las mujeres en la antigua Grecia, alrededor del año 500 a.C.

El peplo, que acompañó con un pantalón del mismo color, estuvo delicadamente sostenido por un collar de raíces de turquesas y dos pulseras a juego. Frescura y movimiento caracterizaron a la histórica pero novedosa pieza que lució Juana.

Juana Viale, regia con un diseño en color turquesa de Gino Bogani (Crédito: Twitter/@mirthalegrand)

“El color es muy de mi abuelita”, expresó muy sonriente la conductora y recordó que a Mirtha le encantan los tonos aguamarina y turquesa y que los luce con frecuencia. La actriz aprovechó el momento para adelantar las novedades de la salud de la diva de la televisión.

Juana Viale lució un despampanante look de Gino Bogani

“Mirtha Legrand está en su casa. Es la mujer más titánica que he conocido en la historia de mi vida. Está muy parlanchina y cumpliendo con todos los ejercicios que le mandaron a hacer. Me alegra y me llena de amor”, describió.

Además, hizo referencia al deseo más profundo que tiene la diva tras haber pasado varios días internada: volver trabajar. “¿Pueden creerlo? Lo único que quiere es volver a laburar”, sostuvo muy emocionada.

La presentadora volvió a su look y elogió a Mauri Catarain por su maquillaje, un delineado que ella misma consideró ‘diferente’ al que suele lucir para el programa. “Hoy improvisó”, precisó entre risas.

Con joyas a tono con el atuendo, maquillaje de Mauri Catarain y peinado de Cris Sepúlveda, Juana Viale impactó en La noche de Mirtha Legrand (eltrece)

Ya metiéndose de lleno con el programa, con mucha alegría presentó a sus invitados de la noche: Patricia Bullrich, la exministra de Seguridad y actual presidenta del PRO; Pablo Sirvén, periodista secretario de redacción de LA NACION y Damián Di Pace, periodista experto en análisis económico.

De izquierda a derecha: Pablo Sirvén, Damián Di Pace, Juana Viale, Patricia Bullrich y Cristian Dzwonik 'Nik' (Crédito: Twitter/@mirthalegrand)

Cristian Dzwonik, mejor conocido como “Nik”, completó la nutrida mesa. El ilustrador, padre del popular Gaturro, aprovechó su presencia en el programa para dar detalles del intercambio por redes que tuvo con el actual ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. “Todavía sigue nervioso por la seguridad de mis hijas”, manifestó.

El invitado que participó del segmento El escáner de la verdad fue Patricia Bullrich. La exministra de Seguridad contó en un mano a mano con al conductora cuáles fueron las razones por las que se separó del peronismo hace muchos años y se abrió un nuevo camino en la política.