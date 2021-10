Tras sus dichos contra Susana, Edith Hermida criticó a Juana Viale y Marcela Tinayre salió a contestarle

Edith Hermida estaba convocada a un móvil con Los ángeles de la mañana para hablar de sus filosos dichos contra Susana Giménez, luego de que la conductora criticara al país en una entrevista. Mientras las angelitas cuestionaban su actitud, la panelista de Bendita reconoció que se excedió aunque volvió a ratificar su postura. Sin embargo, la diva de los teléfonos no fue la única criticada, también cuestionó duramente a Juanita Viale por algunos de los comentarios políticos que realiza en su programa. Pero lo que no sabía la panelista es que quien estaba escuchando atentamente sus palabras era Marcela Tinayre, que también estaba invitada al ciclo de eltrece y, sin dudarlo, le contestó en vivo.

“A mí me salta la térmica, yo no estoy bien de la cabeza. Quizá hice algún comentario fuera de lugar, pero igual ayer un poco más tranquila aclaré lo que pienso y a mí no me gustó”, comentó Hermida fiel a su humor en relación con lo que dijo sobre Susana Giménez días atrás en una entrevista con un medio uruguayo. Y enseguida hizo una fuerte diferenciación entre la diva de los teléfonos y Mirtha Legrand. “Yo compraba a esa Susana cándida, que metía la pata, durante muchos años de mi vida la dejé entrar a mi casa. No se trata de una cuestión política porque a Mirtha Legrand, que tiene la misma línea política que Susana, jamás la escuché hablar así de la Argentina. Y estoy segura que no lo haría porque apoya al país, a los trabajadores, se viste con diseñadores argentinos”, señaló.

Tras asegurar que Giménez puede hacer con su plata lo que quiera, Hermida volvió a explicar el motivo de su polémica reacción contra la diva. “Yo no le tengo envidia a Susana, ella puede hacer con su plata lo que quiera y puede vivir en el país que quiera, pero yo conozco gente que se fue a otro país y habla maravillas de la Argentina. Yo me sentí menospreciada como argentina, pueden estar de acuerdo o no. Quizá me salta la chaveta y después lo miro, me escucho y me arrepiento. Me da bronca”, expresó.

Y sumó: “Es peligroso el mensaje que da sobre las vacunas. Nosotros nos vacunamos con la que nos tocó, todas las vacunas son buenas. Es peligroso ese mensaje. Hay gente que se murió vacunado. Ella es comunicadora, una influencer”.

Sin embargo, la conductora de Telefe no fue la única que se llevó las críticas de Hermida. La panelista también cuestionó a Juana Viale por algunos de sus comentarios políticos . “A Juana la critiqué [por] algunos monólogos tipo stand up [que hace] cuando arranca el programa bajando línea. Me parece que no está preparada. Me parece una irresponsabilidad salir a hacer un editorial cuando no está preparada, tira información que no es así. Me pone nerviosa porque parece que se cansa, siento que no va a llegar al punto final, como que le falta el aire”, opinó, entre risas, mientras aseguraba que no la invitan a las “mesazas” por ser “muy criticona”.

Mientras Yanina Latorre defendía a la nieta de Mirtha, saltó su eterno conflicto con Beto Casella, a quien la invitada defendió. “Yo lo quiero a Beto. Si miran Bendita van a ver que soy la única que le digo las cosas que pienso. Soy chupa medias, pero trato de ser lo más sincera posible”, lanzó y volviendo a su comentario sobre Juanita aclaró: “No la defenestré a Juanita, solo dije que no haga monólogos si no está preparada para hacerlo. Mirtha sí porque estudia y se prepara”. Mientras Ángel De Brito le decía que Marcela Tinayre la estaba escuchando atentamente (era la próxima invitada del día), Hermida no se achicó y también fue contra la conductora de KZO: “Marcela que le entregue a horario a la (Laura) Ubfal”, bromeó recordando un cruce que tuvo la hija de Mirtha con la periodista.

La respuesta de Marcela Tinayre

Antes de empezar su entrevista, Tinayre se tomó unos minutos para contestarle a Hermida. “Me parece grave que diga esto Edith Hermida. Ella sabe lo que es conducir, estar sola, es muy difícil. Me parece bien que alguien joven opine de política. Te quedes o no sin aire lo importante es lo que decís. Está mirando el contorno y no lo profundo. Me parece bárbaro que diga lo que piensa, que es lo que piensa mucha gente”, expresó la conductora de Las Rubias.

Sorpresivamente, la mamá de Juana le dio la razón a Hermida en un punto: “Que se queda sin aire sí. A mí a veces también me angustia y le digo: ‘Respiró’. Pero es una estructura de programa que es muy difícil salirte de eso”, confesó.

En cuanto a su comentario sobre lo sucedido con Laura Ubfal y el horario, expresó: “Primero es un tema del canal (...) Si yo entrego tarde el programa, ¿no te creés que me hubieran llamado las autoridades? Las autoridades me alientan en todo”.

Tras considerar a la panelista como “una mujer muy piola en la tele”, Tinayre la cuestionó por sus dichos a Susana. “Edith tiene esa impronta de decir cosas con mucha liviandad (...) Me parece que opinar sobre Susana no va. Susana es quién es y no por bruta. Tiene esas cosas de naif que la hacen perdonable. No agredió a nadie”, señaló defendiendo a su amiga.