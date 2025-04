El día que Eugenia Tobal tuvo un encuentro con Francisco y le pidió por su sueño de ser madre

El papa Francisco murió a los 88 años este 21 de abril en la residencia de Santa Marta, luego de su última aparición pública el Domingo de Pascua. De inmediato, en las redes sociales se revivieron diferentes momentos icónicos del Santo Padre a lo largo de su mandato como líder de la Iglesia Católica. Entre ellos, circuló la imagen de Eugenia Tobal, cuando en 2015 tuvo un encuentro casi milagroso con él. Tres años después de esa reunión ínfima, sucedió un hecho que cambió para siempre su vida.

Hace casi 10 años, la actriz viajó hasta el Vaticano compungida porque no podía quedar embarazada. Su deseo de ser madre era más fuerte que cualquier otra cosa y pensó que, al viajar hasta la Santa Sede, encontraría la respuesta.

Tapa del diario El Observador Romano con la imagen de Eugenia Tobal y el papa Francisco (Fuente: Archivo - LN) Captura de pantalla

Así sucedió. Durante el recorrido tradicional que el papa Francisco hacía por la Plaza de San Pedro, se detuvo unos minutos frente a Tobal y ella le tomó las manos. Rápidamente, se dirigió a él y le habló de sus ansias de ser madre. Entre lágrimas y angustia, el que alguna vez había sido Arzobispo de Buenos Aires se acercó a su oído y le pronunció una oración, la cual ella nunca reveló en público.

Tras un momento de contacto mutuo, el Sumo Pontífice la saludó y se despidió de ella. Ese instante quedó inmortalizado en una foto que tomó el Observador Romano, un diario europeo que utilizó esa imagen para la portada de una de sus ediciones y donde tituló el artículo: “Por qué la fe no quita la libertad”.

Tras ese fugaz encuentro, Tobal regresó al país y contó brevemente su visita al Vaticano y qué significó haber visto de cerca a Francisco. En 2022, cuando asistió como una de las invitadas a PH, Podemos Hablar (Telefe), se animó a contar ese suceso, aunque eligió guardar en la intimidad parte de las palabras que le expresó el Papa.

El día que Eugenia Tobal conoció a Francisco

“Una vez que terminó con la misa, salió, hizo la recorrida que tenía que hacer siempre y cuando se fue acercando no sabía qué decirle. Muchos nos habían dicho que lo teníamos que llamar por su nombre [Jorge Bergoglio]. Y bueno, cuando se pone adelante mío, en ese momento me salió decirle: ‘Yo soy muy feliz, pero lo único que me falta para serlo totalmente es ser mamá’”.

Y agregó: “Lo peor es que le puse la mano encima y lo agarré del hombro. Y él se apoyó sobre mi frente. Y ahí nos quedamos unos cuantos segundos. Fue largo. Pasó como una situación en la que se convirtió todo en nebuloso alrededor. No veía mucho y entre él y yo había una cosa muy borrosa. Y lo loco es que después veo a todos enganchados a mí y yo lo agarraba al él. Habíamos armado un círculo”.

Sobre la foto, comentó: “Después de que terminó todo, un chico tucumano se acercó y me dijo: ‘Creo que te saqué una foto espectacular. Y cuando nos vamos a pasear, que pasó un tiempo, me llaman del Vaticano y un tipo me comentó que estaba por ir la prensa internacional y que yo iba a ser la tapa del Observatorio Romano porque el Papa había elegido su foto”. Tras esa situación, Tobal tuvo que volver hasta la Santa Sede y dio una entrevista que más tarde se publicó en el medio italiano.

Tres años más tarde, la actriz logró quedar embarazada con 44 años y en diciembre de 2019 dio a luz a Ema, fruto de su relación con Francisco García Ibar. Para llegar a eso, atravesó diferentes tratamientos invasivos, pero su fe y lo que habló con Francisco aquella vez le sirvieron de fortaleza para seguir adelante.