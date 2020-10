El Dipy disparó contra Dady Brieva: "Si lo cruzo le pego un cachetazo"

El cantante de cumbia se refirió a los dichos del conductor oficialista. Fuente: América

El cantante de cumbia conocido como El Dipy fue como invitado a Intratables y se mostró muy crítico con el polémico comentario de Dady Brieva, quien aseguró "tener ganas de agarrar un camión y jugar al bowling por la 9 de Julio" en respuesta a las marchas del 12 de octubre.

"Yo todavía no sé cómo a este hombre no lo cagaron a palos en la calle", afirmó el cantante. "Eso está mal", intervino el periodista Diego Brancatelli,con el que tuvo un fuerte cruce momentos después. "Si yo lo digo voy en cana. ¿Qué va a pasar con este? Nada. Como no pasó nunca nada con todos los que están aliados a este Gobierno y al otro. Todos se defienden con todos. Si este boludo no vuelve a hablar, se termina la noticia", aseguró El Dipy.

"Yo te voy a pedir que retires por favor lo de 'lo tienen que cagar a palos'", le dijo el conductor Fabián Doman. Lejos de retractarse, el músico sostuvo: "Yo si lo cruzo le doy un cachetazo por atrevido". Y agregó: "A Dady lo conocí acá en la puerta del canal. Lo amaba con toda el alma porque me parecía un artista del carajo, pero me decepcionó con estas cosas. Es otro tipo, parece que no es él".