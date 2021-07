El Dipy reveló el consejo inesperado que le dio Mauricio Macri en su almuerzo

En el Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) de este domingo estuvo invitado David Adrián “El Dipy” Martínez que reveló si se ve en un futuro dentro de la política y dio detalles de la conversación que mantuvo con el expresidente Mauricio Macri.

“¿Te vas a dedicar a la política o no?”, le preguntó Juana Viale. “No, por ahora no”, le contestó el cantante. “¿Pero te interesaría algún día?”, indagó la conductora. “Todo es política en la vida, todos estamos haciendo política. A este país le falta sentido común. Yo no tendría que estar acá sentado hoy, a mí me gustaría que esté un político diciendo las cosas que hizo”, aseguró Dipy.

“Hay muchas personas que no son de la raza política, que son artistas, que se involucraron en la política. Bueno, [Carlos] Reutemann, [Daniel] Scioli, Amalia Granata. Son otras miradas”, definió la actriz.

“Para que yo me involucre, alguien me tiene que convencer. Hasta ahora no me convenció nadie. No me llamó nadie”, comentó el cantante a lo que la conductora respondió: “Pero te juntaste con Mauricio [Macri]”.

“Sí, comimos. Estuve una hora y media comiendo con él y nunca hablamos de política. Es más, cuando yo me fui de la casa me dijo ‘vos tenés que involucrarte, meterte’. Ahí pensé ‘listo, me engancha’”.

Sin embargo, esa propuesta no llegó. “Me dijo que me arme un partido. Yo me fui y no charlamos más. No supe nada más de él. Nada. Además no tengo forma de ubicarlo”, concluyó.

LA NACION