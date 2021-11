La llamativa confesión de Yanina Latorre sobre su relación con la China Suárez: “Lo asumo”

Yanina Latorre, panelista de Los ángeles de la mañana (eltrece), tuvo un papel protagonista en el famoso Wandagate luego de ser una de las fuentes más relevantes del escándalo que dio la vuelta al mundo. Programa tras programa, la pareja del exfutbolista Diego Latorre fue sumando más datos sobre el triángulo amoroso que involucró a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez. Tras varias semanas de discutir la polémica, en la emisión de este viernes del ciclo de espectáculos conducido por Ángel de Brito hizo una inesperada confesión que llamó la atención de sus colegas.

Aunque a comienzos de mes, en una exaltada conversación telefónica, le había negado a Suárez tener “una obsesión” con ella, ahora reconoció lo contrario. “Basta. Parecés yo cuando me obsesiono con la China. Mirá, lo asumo”, lanzó, tras acusar a su compañera Mariana Brey de obsesionarse con Lizardo Ponce, participante de “La Academia” de ShowMatch. En tanto, Pía Shaw celebró la actitud de Latorre con un aplauso: “Esto es un milagro para un viernes”. Yanina contestó: “Yo soy una mina que asume todo”.

A comienzos de noviembre, en una llamada telefónica, la China Suárez le dijo a Yanina Latorre: “¿Qué obsesión tenés conmigo?”

Días atrás, Latorre criticó una actitud de la actriz con su hija Magnolia, en ocasión de su regreso en avión de España a la Argentina. Suárez volvió a nuestro país después de pasar un tiempo en Europa para atender distintas obligaciones profesionales. Según la panelista de LAM, en el vuelo, la menor habría viajado en clase turista mientras que su madre tuvo un asiento en primera con el resto del elenco de la película que está filmando. “Eso es feo. A la nena hay que llevarla en primera con ella. Wanda te mete a todos en primera. (...) Pagás la diferencia, es tu hija. ¿Cómo vas a mandar a la nena en turista y vos en primera? Un horror. O si no, andá vos en turista con la nena”, consideró.

Si bien se aclaró que la organización del traslado seguramente estuvo a cargo de la producción del film, Yanina fulminó a la China por no revertir esa decisión: “Eso no se hace con un hijo. La Magnolia, que encima es un bebé (NdeR: tiene tres años), no es que es una chica de 20 años que vos decís ‘bueno, mirá, no quiero gastos’. A la Magnolia la llevás con vos, es tu hija, ¿cuánto tiempo tiene? Ponelos a todos al lado... Si la guita que está ganando en Europa, ¿cuánto puede salir un pasaje en primera?”.