El misterioso “Me gusta” de la China Suárez en un posteo sobre “matrimonios trágicos”

La China Suárez sigue en el ojo de la tormenta. El coletazo del Wandagate sigue dándole de lleno y su actividad en redes no pasa para nada desapercibida. Como si esto fuera poco, sus “Me gusta” despiertan curiosidad y, lejos de ser inocentes, avivan la llama. En paralelo, Wanda Nara y Mauro Icardi intentan dejar todo atrás, apuestan por su relación y viajan por el mundo compartiendo románticas veladas en las playas de los Emiratos Árabes.

Después de varias semanas en el eje mediático, llegó algo de tranquilidad. La China decidió concentrarse en el trabajo después de haber tenido unos días muy movidos y regresó a la Argentina para reunirse con Alejandro Fantino. ¿El motivo? Todo indica a que arregló una entrevista mano a mano para hablar de un nuevo proyecto laboral, aunque la gente espera que mencione -al menos al pasar- el conflicto con Nara e Icardi.

El polémico y misterioso "like" de la China Suárez Instagram: @lomaspopucom

Lo que hace y deja de hacer es seguido de cerca por los fanáticos. Por un lado están los que la defienden y, por el otro, los que la culpan exclusivamente por todos los conflictos recientes. Primero, se separó de Benjamín Vicuña en medio de rumores de infidelidad con Nicolás Furtado como tercero en discordia. Después, explotó el escándalo con Wanda, los chats con el jugador del PSG y todo lo que vino después.

Ahora todo quedó más calmo. Pero en las últimas horas, la cuenta de Instagram @lomaspopucom, que sigue noticias del espectáculo y la actividad de las celebridades en redes, notó un “Me gusta” polémico de la China Suárez que despertó intriga en muchas personas. La actriz le dio like a un posteo de @ninosdeahora en una publicación cuya frase indica: “Tragedia es tener un matrimonio que en vez de hacerte sentir la persona más afortunada, te hace sentir infeliz”.

La cuenta que compartió la información advirtió: “Dato no menor es que me fijé si había puesto likes a otras publicaciones de esta cuenta y no encontré ninguno”. Es a partir de ahí que empiezan a surgir todo tipo de rumores. Teniendo tan reciente su separación del actor chileno y el escándalo con la empresaria radicada en Francia, se elaboraron dos teorías en torno a su “Me gusta”: o que es una dedicatoria para Benjamín Vicuña o que es un palito para Wanda Nara.

Mientras tanto, ninguna de las cuentas oficiales de los involucrados se pronunció al respecto. Wanda compartió fotos y videos con sus hijos, la China del paisaje jujeño, Icardi del entrenamiento con el PSG y Vicuña una reflexión sobre “el oficio de actor”.