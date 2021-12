El doloroso balance de fin de año de Jony Viale: “Nunca imaginé cerrarlo sin mi papá”

Jonatan Viale vivió un duro 2021 por la muerte de su padre, el histórico periodista Mauro Viale. Con el dolor que eso implica, se puso al frente de su programa en Radio Rivadavia y compartió su balance anual. En él, repasó las noticias más destacadas de la jornada, tuvo palabras para con la política nacional y le dedicó sentidas palabras a su papá.

“Debo confesar que el 21 es un número que me caía simpático. Atajaba en mi club de fútbol, Hebraica, con la camiseta 21; mi hijo, Rafi, nació a las 21. No sé por qué siempre me gustó el 21; Borges dice que uno se encapricha misteriosamente con algunos números. Como sea, terminando el 2021 puedo decir que esa simpatía por el 21 se perdió para siempre”, comenzó.

Haciendo una aclaración, y explicando que no le gusta ser autorreferencial, se dispuso a hablar de la tragedia que le tocó vivir: “¿Cómo empezó el 2021? Me acuerdo cuando brindamos a las cero horas del 1º de enero. La frase fue: ‘Nada puede salir peor que en 2020′. Sin embargo, así fue. Objetivamente”. Dicho esto, repasó algunos números de lo que fue este año donde los casos y muertos por el Covid fueron su principal punto de análisis, así como el valor del dólar y el índice inflacionario.

“Pero lo más importante es que 2020 por lo menos para mí había cerrado con mi familia entera: mi mamá; mi papá; mi hermana; mi cuñado; mis dos sobrinos; mi esposa; mis dos hijos; mis suegros; mi cuñada; mi cuñado; mi otro sobrino. Pero nunca imaginé cerrar el 2021 sin mi papá porque el maldito Covid se lo llevó”, indicó. “Me duele no verlo más, no abrazarlo más, no charlar, no recibir sus mensajes... eso es lo que más extraño; además de extrañar sus caricias, los almuerzos, además de todo lo obvio. Lo que más me duele es esa muerte precipitada e injusta, como la de tantos otros argentinos”, añadió.

Jonatan, su hijo Rafael y Mauro Viale, en una escena familiar

“Me cuesta hablar con mi mamá del tema, me cuesta hablarle a mi hermana y decirle que se quedó sin papá porque esa vacuna china llegó tarde. Nos sacaron a Mauro antes de tiempo. Tenía cuerda para rato, tenía para más. Estaba intacto, ágil, rápido, flaco, con ganas. Estaba bien, estaba para seguir, estaba para más”, amplió.

Para cerrar, recordó varios hechos polémicos como la disputa política por las vacunas de Pfizer, la cuarentena VIP y los distintos hechos de inseguridad que se vivieron en el país. El resultado electoral también fue de la partida y Viale habló de una “revolución silenciosa” de cara a 2023.

“Argentina está cada vez más cerca de una revolución moral. Este año pasó algo bueno, el 67% del país le pegó un chirlo enorme al Gobierno. Yo creo que se viene una revolución de la mayoría silenciosa. Ese día está llegando y ellos lo saben; Por eso, están aterrados; Espero que el 2022 y el 2023 sean los años de la resurrección argentina. Me cansé de acostumbrarme a vivir mal en Argentina y no quiero vivir más así. Voy a seguir viviendo en Argentina pero me cansé de los ladrones”, cerró.