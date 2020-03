El doloroso momento de Alejandro Fantino por la muerte de su perro Willi

Alejandro Fantino le dedicó una especial despedida virtual a su mascota tras anunciar que "se fue de viaje tras 14 años"

23 de marzo de 2020 • 17:26

Alejandro Fantino compartió con sus seguidores el triste momento que atraviesa en su vida: la pérdida de su perro Willi.

A través de un posteo de Instagram, el periodista y conductor de televisión escribió una extensa reflexión a modo de catarsis para despedir a su compañero. El ovejero alemán tenía 14 años y, según Fantino, desde su nacimiento había atravesado varios problemas de salud.

"Hoy se me fue de viaje otro de mis amigos de esta vida y este plano. Hoy se durmió mi compañero 'Willi'. Me enseñó a saber sobreponerse a todo, había nacido con una patita que no podía doblar y, sin embargo, aprendió a desarrollar músculos en su otra pata para poder apoyarse y ser un perrito feliz con todo lo que le tocó vivir", escribió.

Y agregó: "Un ser encantador, noble y compañero. Me enseñó que la vida pone escollos para poder sortearlos y que nada puede frenarte. Cuando nació le auguraban complicaciones para sus día a día, ¡y se fue de viaje después de 14 años! ¡Te voy a extrañar amigo mío! Seguro vas a verte con Ramsés [su otro perro, fallecido en noviembre] y allá nos vamos a encontrar algún día para correr detrás de pelotitas de tenis y ladrar y disfrutar juntos. ¡Buen viaje hermano! ¡Te voy a extrañar fuerte!".

La publicación lleva apenas unas horas y recibió miles de mensajes de apoyo por parte de colegas y seguidores.