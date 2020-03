Alejandro Fantino estrena este lunes, a las 16, un programa orientado a la actualidad informativa, en el espacio que dejó vacante Moria Casán Crédito: Prensa América TV

En pocas horas, las autoridades de América decidieron que, desde esta tarde, a las 16, Alejandro Fantino ocupara el espacio vacante que deja Moria Casán . Según explicó la propia diva, que venía haciendo su programa Incorrectas desde su casona de Parque Leloir debido a la cuarentena obligatoria y por integrar el grupo de riesgo debido a su edad, resolvió ceder ese móvil de exteriores de la emisora para que pudiese cubrir las necesidades periodísticas vinculadas a la pandemia de coronavirus.

Fantino a la tarde es el nombre del nuevo espacio que liderará. "Es un estreno muy particular. El mundo cambió para todos, y también cambió en la industria de la televisión. América es un canal vivo, de periodismo, y yo tenía la necesidad de estar. Cuando la situación sanitaria se puso más complicada me puse a disposición del canal. Les aclaré que no había compromiso alguno y que podían ubicarme en el horario que creían conveniente, así fuese a la madrugada. El canal decidió que ocupe el lugar que deja Moria, por un tiempo, en una actitud muy responsable de parte de ella", explica el periodista a LA NACIÓN , minutos antes de abandonar su casa de Tigre para instalarse en los estudios de América, en el barrio de Palermo. " El programa se armó en tres días . A mis compañeros los voy a conocer al aire, sé de sus actividades, pero no trabajé con ellos", adelanta.

-El debut se produce en un contexto muy particular, inédito.

-Por eso, nuestra idea es ver la forma de transmitir la noticia. Quiero encontrarle al programa un tono de información. Ese es mi principal desafío. Sinceramente, no lo tengo todavía. Lo voy a descubrir en el aire.

-¿Quiénes te va a acompañar?

-Estarán Eduardo Battaglia, que es muy mesurado a la hora de informar; él toca un tono informativo que a mí me gusta mucho. Es muy medido, tiene muchos años al frente de noticiero y transitó por momentos muy duros de la realidad nacional y del mundo. También estará Luli Fernández, que tuvo un crecimiento periodístico impresionante. El doctor Diego Martínez dará su mirada desde el punto de vista de la medicina y, como estamos en un momento de cambio, quiero pensar este contexto con el escritor Sergio Sinay. Este tiempo que se viene es un tiempo de pensadores y filósofos, y Sinay lo es. Estamos en un momento de cambio no imaginado. El otro día, le mostraba a mi novia el libro Mil y un días que cambiaron el mundo , esto que estamos transitando podría integrar esas páginas. Lo inquietante es que no sabemos cómo va a cambiar el mundo.

-¿Cómo suponés que será ese nuevo mundo?

-Las relaciones humanas tendrán que reconfigurarse y para bien. Será un mundo donde, otra vez, tendremos que volver a la lentitud de los pequeños actos como aliados. Luciano Concheiro, ganador del Premio Anagrama, escribió Contra el tiempo, donde habla sobre cómo el mundo corre tan acelerado, en todos los aspectos, y que algo iba a suceder. Desde ya, esto fue anterior a la pandemia que estamos viviendo, pero es muy interesante lo que plantea. Él sostiene que hay que volver a vivir más lentamente, a disfrutar del instante, de una charla con familia o amigos, a abandonar las pantallas, un poco. Creo que el mundo que viene reconfigurará las relaciones humanas, que serán más profundas, indudablemente.

-Lo que planteás está en sintonía con el Elogio de la lentitud de Carl Honoré.

-He leído ese libro porque aborda uno de mis temas centrales a la hora de investigar. El otro tema que me apasiona es la naturaleza del hombre acerca del abordaje de la muerte desde las perspectivas de las distintas culturas y sociedades.

-Interesante tu mirada sobre la lentitud, trabajando, justamente, en un medio que pregona lo contrario.

-Hay que cambiar de paradigmas. El compositor John Cage escribió una pieza para órgano que se llama "Lo más lento posible", que se presenta acompañada por una instalación artística en una catedral alemana. Esa creación es tocada por un órgano y la duración de la interpretación será de 639 años. Es lo más lento, a nivel musical, que el ser humano puede hacer. Es una manera de luchar contra la velocidad del mundo.

-A partir de ese nuevo estándar de universo, ¿se modificará el modo de hacer periodismo?

-Habrá una nueva manera de entrevistar. Quién domine la manera de entrevistar en cámara, y domine la emocionalidad de una pantalla, va a poder manejarse mejor en los medios.

-¿Posee emocionalidad la pantalla?

-Sí. Hasta ahora es difícil y mucho menos en un contexto como éste donde nadie se va a poner a hacer un mano a mano, pero la emocionalidad de la pantalla hay que encontrarla.

-¿Qué otros aspectos van a definir a Fantino a la tarde ?

-Diariamente me voy a tomar unos minutos para meterme en la realidad de una familia de distintas zonas del país. Creo que será lo más importante del programa. Mida o no mida en rating, me tomaré ese tiempo. No digo matear con ellos porque, por razones sanitarias no podemos compartir nuestra infusión más tradicional, pero vamos a compartir un grato momento. Utilizaremos la tecnología, las redes, y estaremos en contacto.

-En lo personal, ¿cómo lo vivís? ¿Tenés miedo?

-No. La palabra no es miedo. No tengo palabras para definirlo. Si uno dice que no tiene miedo, suena a inconsciente. Pero si digo que tengo miedo, puede resultar cobarde. Hay que reconfigurar hasta el lenguaje. Me siento atento. Atento a mi mamá que está en San Francisco, en la provincia de Córdoba y tiene gente que la cuida. Y pienso en mi padre, que vive en Barrio Norte, en un departamento que le alquilé, y pasa sus días con una amiga y su hija que lo cuidan. Y yo vivo con mi novia en Tigre, pasando este tiempo juntos. Las relaciones humanas serán otras.

-A partir de las restricciones de movilidad, en muchos casos, hasta se generó un mayor vínculo de sociabilidad. Vínculo virtual, pero vínculo al fin.

-Ayer, el hermano de mi novia cumplió años y, a través de una aplicación, entramos cincuenta personas al mismo tiempo para saludarlo. Fue divino, pero me shockeó. Esto es lo que se viene.

-¿Cómo evaluás las medidas tomadas por el Gobierno nacional?

-Está perfecto lo que se está haciendo. Pasarte de más, está bien. Nunca de menos.Y, a futuro, se concluye que se necesitaban menos días de cuarentena, no importa. Me parece muy bien lo que están haciendo.

-Volviendo a la televisión, cuando la pandemia sea un recuerdo, ¿qué pasará con tu programa? ¿Volverá Moria Casán a ocupar el espacio?

-No lo sé, porque también voy a hacer un programa producido por Corner los domingos a la noche en América. Ese será producción de Gerardo Rozín, y el que estrenamos hoy es de Jotax. Veremos cómo se arma el enroque. Yo creo que Moria debería volver a la televisión, es una mujer necesaria. Hablé con ella antes de ayer, es una sabia. Me pasaría horas conversando con ella. Estaría bueno que, cuando la pandemia pase, Moria vuelva a la pantalla. Realmente, no sé cómo será mi vida porque también tengo un contrato con Disney por dos años, para estar a las nueve o diez de la noche por ESPN. Será un magazine deportivo para toda Latinoamérica. Pero también había una propuesta de América para estar a la noche, y ESPN barajaba moverme a la tarde. Todo cambia minuto a minuto. Ese es el mundo de hoy. Y no solo el de la televisión.