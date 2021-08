El drama de Yanina Latorre: deberá operarse porque ve borroso y desenfocado

Yanina Latorre reveló que deberá someterse a una operación por un tema de salud. La panelista contó que sufre de cataratas y en los próximas días pasará por el quirófano. “Estoy muy incómoda”, confesó en relación a su visión y detalló que no puede manejar de noche y que ve “borroso y desenfocado”.

Este jueves, durante la emisión de Los ángeles de la mañana (eltrece), Ángel de Brito le preguntó a la penalista: “¿Te estás quedando ciega? ¿Es cierto?”. Rápidamente, Latorre replicó: “No me estoy quedando ciega, pero es verdad que me tengo que operar”.

Yanina Latorre contó las molestias que siente por ver "borroso" captura

Luego, la periodista explicó qué es lo que le sucedía con su visión: “Tengo principio de cataratas”. Según aclaró, el pasado miércoles visitó a su oftalmólogo y ya pactó una cita para realizar la operación, que será el próximo 14 de septiembre. “Me van a poner una lente intraocular”, describió.

A su vez, se sinceró y contó cómo este problema le afecta su día a día. “Estoy muy incómoda, me cuesta manejar. Ya no es [que no puedo solo] leer”, detalló. De acuerdo con Latorre, la operación será en ambos ojos.

A pesar de que desde hace un tiempo que tiene problemas de visión, el diagnóstico la sorprendió: “Yo creí que era presbicia por la edad, pero me encontraron astigmatismo, presbicia, hipermetropía y principio de cataratas. No veo nada”.

Yanina Latorre detalló cómo será la operación Captura

Latorre recordó algunos episodios que comenzaron a alertarla. “Me di cuenta de no veía el plato de comida, que veo borroso y desenfocado, y que no veo de noche para manejar. No la estoy pasando bien, porque estoy muy incómoda”, confesó. Entonces, comenzó a advertir que tal vez podía tratarse de algo más: “Un día me dije: ‘¿No tendré cataratas?’ Eso es algo feo, porque te vas quedando [sin visión]”.

La panelista contó que primero se operará de un ojo y a los pocos días, del otro. “Te meten una lente y, aunque puede ser sin anestesia, yo pedí que me durmieran, porque me da impresión todo eso”, añadió. Según aclaró, le harán una incisión en el ojo y le colocarán la lente y existe la posibilidad de utilizar anestesia total, aunque ella no la eligió. Además, explicó el médico le aseguró que la opción de adormecimiento no generaba dolor durante la operación, pero que “de repente ves una oscuridad”.

Ese último dato generó impresión en Latorre, quien se inclinó por la anestesia total.

