El actor que interpreta a Río en La casa de papel compartió un inquietante posteo que preocupó a Úrsula Corberó, su compañera de elenco

16 de enero de 2021 • 11:45

Miguel Herrán compartió un particular posteo que preocupó a Úrsula Corberó. El actor español logró inquietar a su compañera de elenco en La casa de papel (Netflix) luego de compartir una serie de imágenes en las que se lo ve triste, y que acompañó con algunas dolorosas reflexiones. Tras leer el posteo, Corberó escribió: "Ay bebé, pero ¿por qué lloras?".

"Seis días han sido suficientes para destrozarme. Ya no quiero hablar. Ni comer", comenzó el actor que interpreta a Río en La casa de papel. "Me he parado en mi momento más constructivo y se ha vuelto destructivo. Estoy decepcionado conmigo. Quiero ser mejor persona", añadió Herrán junto a una galería de fotos que explicó en detalle.

Sobre la primera imagen, dijo: "Primer día, nada más recibir la noticia de que me tenía que quedar en casa. Triste, pero contento. Dominando las emociones". Por estos días, a raíz de la tormentaFilomena, algunas ciudades españolas se encuentran paralizadas debido a las intensas nevadas registradas en los últimos días. Sobre la segunda foto, apuntó: "Día 6. No soy capaz de controlar absolutamente nada".

Corberó, que trabajó con Herrán y mantiene con él un vínculo amistoso, se mostró muy preocupada por el estado de ánimo del actor. "Ay bebé, pero ¿por qué lloras?", escribió junto a un emoji triste. Igual que la pareja de "Chino" Darín, otras personas de su círculo de Herrán se mostraron intranquilas por la publicación. Por eso, el actor editó el posteo y agregó: "¡Estoy bien! Es solo una reflexión que quería compartir. Y así también veis algo en Instagram que no sea la nieve".