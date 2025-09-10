Ricardo Darín contó cómo se enteró de que el Chino y Úrsula Corberó van a ser papás

Úrsula Corberó sorprendió este martes al anunciar que espera su primer hijo junto al Chino Darín. La actriz española, de 36 años, compartió una emotiva foto en la que mostró su panza y, con un toque de humor, escribió: “Esto no es IA”. La noticia rápidamente despertó la alegría de familiares y amigos; ahora, Ricardo Darín reveló cómo se enteró de este momento tan especial para la familia.

El actor, que atraviesa un gran presente profesional al protagonizar la obra de teatro Escenas de la vida conyugal en Madrid, se emocionó al hablar con Andy Kusnetzoff de la noticia que dio su hijo. “Estamos muy contentos y felices, toda la familia y amigos”, expresó Ricardo en Perros de la calle (Urbana Play).

Ricardo Darín contó cómo se siente con convertirse en abuelo por primera vez (Captura: Urbana Play)

Además, destacó el efecto que la noticia tuvo más allá del entorno familiar. “Una de las cosas que más reconforta es ver que a mucha gente le genera alegría; en medio de tantas noticias para atrás, una linda noticia hace que la gente se ilumine”, aseguró.

Sobre cómo se enteró, Ricardo Darín se sinceró: “Hace rato que lo sé, ahora tomó estado público”. Asimismo, el actor compartió detalles sobre la prudencia con la que la familia vivió las primeras semanas. “Me lo contó normal, como suelen ocurrir estas cosas; esperamos al tercer mes, que implica la prudencia. Estamos expectantes y muy felices, con los estudios y ecografías”.

Úrsula Corberó anunció que está embarazada (Foto: Captura Instagram/@ursulolita)

En esa misma línea, el intérprete habló sobre cómo afronta este rol en su vida, ya que por primera vez será abuelo. “Ahora entiendo a Susana (Giménez), cuando le había prohibido a su nieta que le dijera abuela, le voy a poner algo de eso porque me pasaron de galán maduro y latinoamericano a anciano”, bromeó con su característico humor.

Ricardo Darín reveló que la familia sabe la noticia hace tiempo

Finalmente, el actor hizo hincapié en lo más significativo de esta etapa, que es la alegría y el cariño que los rodea, tanto de sus seres queridos como de sus seguidores. “Lo lindo es ver que la gente se ponga contenta, la cantidad de mensajes y cosas lindas que dicen es muy entusiasmante”, sentenció.

La reacción de Florencia Bas ante la especial noticia

La reacción de Ricardo Darín era una de las más esperadas, pero, horas antes, su esposa y su hija Clara ya habían dejado sentir su emoción en el posteo de Úrsula Corberó. Por un lado, Florencia Bas, quien también será abuela por primera vez, expresó su alegría con un mensaje cargado de ternura: “Me explota el corazón de alegría y amor”. Y en otro comentario, agregó: “¡Los amo con mi vida a los tres! Qué locura hermosa, qué lindos, qué ansiedad. Felicidades para ustedes y para mí”.

La emoción de la esposa de Ricardo Darín por convertirse en abuela (Captura: Instagram)

Clara, por su parte, celebró que será tía y compartió su entusiasmo. Con pocas palabras, pero llenas de complicidad, escribió: “Mis pichoncitos”.