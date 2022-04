El duro cruce de Verónica Llinás y Gustavo Noriega en Twitter por la Guerra de Malvinas: “Falta de respeto”

Verónica Llinás y Gustavo Noriega tuvieron un duro cruce en Twitter sobre una cuestión muy sensible: la Guerra de Malvinas. Como suele ocurrir en las redes sociales, la repercusión del intercambio de pareceres generó tensión en internet y los usuarios tomaron partido por las posturas de la actriz y el periodista.

Este sábado 2 de abril se conmemoró en Argentina el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Las Malvinas en homenaje a los combatientes que protagonizaron una de las páginas más oscuras y tristes de la historia del país, a 40 años del suceso. La fecha fue establecida por ley del congreso nacional en el año 2000, donde se estableció como un feriado inamovible.

Noriega, en su perfil personal de la red del pajarito, donde cuenta con 96.800 mil seguidores, lanzó un controversial comentario con el que expresó su hartazgo por el tema, que fue tocado en la mayoría de los canales y medios de comunicación: “Qué plomo Malvinas”, escribió.

Gustavo Noriega dejó su parecer sobre el aniversario de la Guerra de Malvinas Foto: Twitter @Gus_Noriega

El comentario del expanelista del ciclo televisivo Duro de Domar, recibió respuestas que avalaban su parecer y otras en contra. Una de las principales detractoras de ese mensaje fue la actriz Verónica Llinás, que enfurecida por las palabras del periodista, salió a cruzarlo: “Qué plomo vos @Gus_Noriega que desde tu cómoda falta de respeto desmerezcas a tanta gente que tuvo el coraje de entregar su vida por lo que creyeron, era el bien común”, le respondió.

La respuesta de Verónica Llinás al posteo de Gustavo Noriega. Foto: Twitter @VLlinas

En la continuidad del debate, que se terminó transformando en un hilo de Twitter, Noriega le respondió y acotó sobre la figura de Leopoldo Fortunato Galtieri, miembro de la Junta Militar entre diciembre de 1979 y junio de 1982: “Toda tuya la guerra de Galtieri”.

Llinás, rápida para elaborar un contraataque, se subió al ida y vuelta sobre el expresidente de la Nación, entre 1981 y 1982: “Dónde vos solo ves a Galtieri yo veo a miles de personas que fueron sin saber a dónde iban, a defender a su país con su vida en una guerra absurda, destinada al fracaso. Tal vez Galtieri sea todo tuyo, míos son los valientes y sus familias, esos a los que vos ofendés”.

El intenso cruce entre Gustavo Noriega y Verónica Llinás

Noriega subió la apuesta y argumentó sobre su primera cita que decantó en el cruce por redes: “También es un plomo tener marcado en el almanaque las fechas intocables, decir algo solemne y vigilantear al que saca los pies del plato”.

Para intentar terminar con la discusión, la protagonista de la obra teatral Dos locas de remate junto a Soledad Silveyra, comentó: “A veces se hieren sensibilidades y hay que bancarse la que viene”. En tanto, Noriega quiso tener la última palabra, y deslizó: “Siga la ronda, debe haber algún otro desobediente por ahí”.

Los usuarios, que suelen tomar partido cuando las celebridades contraponen sus ideas en la red social, se inclinaron por defender a Llinás y repudiar la actitud de Noriega.

Las respuestas en favor de la postura de Verónica Llinás

“Soy clase 62, me sorprende, me duele y me enoja el comentario de @Gus_Noriega, pero, por sobre todas las cosas, me angustia. Pobre persona”, escribió un usuario, indignado por la postura del también crítico de cine.