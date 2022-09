El duro cruce entre Rolando Graña y el periodista Luis Rosales por la muerte de Isabel II: “Tenés una mirada ideológica”

Este jueves se confirmó el fallecimiento de la reina del Reino Unido, Isabel II, a los 96 años de edad en el castillo escocés de Balmoral.

La noticia, claro, se convirtió en global, modificando los planes de los medios de todo el mundo. El noticiero América Noticias decidió hacer una transmisión especial relevando todo lo sucedido en esta histórica fecha.

Sus conductores Rolando Graña y Soledad Larghi recibieron para ello la visita del periodista Luis Rosales, especializado en Internacionales. Sin embargo, luego de manifestar uno de sus primeros pensamientos, se vivió un tenso ida y vuelta en el estudio.

A pocos minutos de las 18 horas, Luis Rosales tomó la palabra para hablar de la reina Isabel II: “Por un lado, cumplió como monarca del Reino Unido, ¿qué hacen los reyes? Mantienen unidos a sus países, en este caso, Inglaterra, Escocia, Irlanda y Gales”. No obstante, el conductor del noticiero acotó: “Durante su reinado hubo guerrilla entre las dos Irlandas”.

El duro cruce entre Rolando Graña y el periodista Luis Rosales por la muerte de Isabel II

Sin embargo, Rosales continuó con su idea: “El rey de España mantiene unido a toda España, que son nacionalidades diferentes, y el de Bélgica, que son dos nacionalidades diferentes. Nos cuesta entenderlo acá, pero es como si fuera un rey de las provincias unidas de La Plata: Uruguay, Argentina y Chile estuvieran juntos”, explicó.

“En segundo plano, yo me preguntaba por qué el taxista que me trajo (al canal) en Buenos Aires, Argentina, estaba conmocionado por la muerte de la reina”, manifestó y Soledad Larghi acotó: “Por lo menos, están todos informados”.

“Me parece que las series tomaban algo que era más real. Esta mujer representaba algo para todos los seres humanos, creo, por eso era tan popular. Me parece que era un conjunto de valores que están en desuso y se están perdiendo por la instantaneidad de las redes sociales: paciencia, templanza, educación”, enumeró Luis Rosales.

Sin embargo sus palabras fueron interrumpidas por Rolando Graña, quien con cara muy seria acotó: “Yo te diría también colonialismo. Es la reina que mandó un imperio armado contra la Argentina, me parece demasiado cariño... Que para los ingleses sea una diosa, perfecto, ahora para nosotros...”.

El periodista invitado, no obsatnte, redobló la apuesta: “Te aseguro de que si hacemos una encuesta no te va a salir lo que vos creés, para el mundo entero ella es así”. La respuesta irritó a Graña y sentenció: “Me parece que es una mirada ideológica”, pero Rosales negó tal afirmación. “Vos tenés militancia política, yo no”, reforzó el conductor.

“Pensar que los valores de la reina de Inglaterra son valores de los argentinos, no sé de dónde lo sacás. No me parece que terminemos en una discusión que no se hace sobre bases serias y me parece que es una mirada ideológica”, manifestó Graña, aunque Rosales afirmó: “De mi pensamiento lo saco. Está bien, puede ser ideológico”.

“Volvamos al profesionalismo por favor”, exigió Graña y el invitado retomó la palabra tras el tenso cruce: “Es una mujer que concentraba una serie de valores que son muy valiosos en la actualidad, puede ser que en los temas políticos no, pero como ser humano y lo que hizo me parece que era muy valiosa para una época muy acelerada”.

El Palacio de Buckingham fue el lugar elegido por los londinenses para comenzar a despedir a su reina Victoria Jones - PA Wire

Lejos de querer apaciguar el ida y vuelta, Graña expresó: “No quiero agregar golpes bajos, pero andá preguntarle a los familiares de los excombatientes qué piensan de la reina”.

“Eso lo entiendo, lo estoy separando, absolutamente”, respondió Rosales pero fue nuevamente interrumpido por Graña: “¡No! ¡No lo estás separando! ¡La reina era una figura política! ¿Era eso o una figura protocolar y decorativa? Si es así, entramos en el terreno de los cuentos de hadas. Ahora, si era una figura política, discutamos en términos políticos”, le espetó.

“Yo intenté, desapasionadamente, destacar algunas virtudes de esa mujer, nada más...”, dijo Rosales y ahí nomás intervino Larghi, para anunciar un móvil desde Londres y de alguna manera dar por terminada la áspera discusión.