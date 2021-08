El elenco de Friends volvió a unirse para un proyecto muy especial

El elenco de Friends volvió a juntarse tras la mítica “Reunión” que tuvo lugar en mayo pasado por HBO Max.

Esta vez, fue con un fin solidario, con el fin de lanzar una línea de ropa del universo de la sitcom con sus momentos favoritos y sus frases más icónicas de las tres primeras temporadas, cuyas ganancias serán donadas.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer sorprendieron en las redes sociales al publicar fotos promocionando este nuevo proyecto. Se trata de una edición limitada para la marca Represent.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer lanzaron una colección de indumentaria con fines benéficos Instagram

Jennifer Aniston publicó este lunes una foto con un buzo lila con capucha, que tiene una estampa de Mónica (el personaje de Courteney Cox), con la frase “I know” (”Lo sé”, en español). La actriz, de 52 años, también lució una gorra de béisbol negra con una de las frases más famosas de Rachel, a quien interpreta en la serie: “¡No estábamos en un break!”, que es lo que le dice a Ross cuando se pelean. “Para que conste... no estábamos en un break”, aclaró en broma en la descripción de la foto de Instagram.

Aniston se mostró “muy emocionada” de poder mostrarle a sus más de 37 millones de seguidores algunas de las prendas y objetos de la nueva colección benéfica del universo Friends. Una parte de las ganancias de estos productor se destinará a diversas organizaciones benéficas elegidas por cada uno de los miembros del reparto. En el caso de la intérprete de Rachel, eligió Americares, una organización que trabaja para brindar ayuda, atención a la salud mental y asistencia médica a las comunidades e individuos afectados por el Covid-19.

También se informó que esta cápsula especial de Represent estará disponible a la venta solamente por cuatro semanas. En sus redes, David Schwimmer indicó que él optó por una organización que le interesa mucho, la Fundación contra la Violación, que apoya el tratamiento más avanzado para las víctimas infantiles y adultas, así como programas innovadores de prevención y educación.

El actor de 54 años, que interpretó a Ross Geller, posó con una remera de manga corta negra, estampada con una imagen de una cena que el personaje tuvo con Rachel, junto a la palabra “lobsters”.

En tanto, Courteney Cox compartió una postal en la que posa con una camiseta blanca con un dibujo animado del reparto completo de la serie en la fuente de los créditos iniciales. Detrás se ve el cartel de “The Friends Stage” que es la parte exterior del escenario de sonido en Burbank, California, en el lote de Warner Bros. donde se filmó la “Reunión”.

En 2021 HBO Max estrenó el esperado capítulo de reencuentro de las seis estrellas de Friends

Las ganancias de la actriz que interpretó a Mónica, se destinarán a EBMRF una ONG con sede en Los Ángeles que de dedica a concienciar y recaudar fondos para la Epidermólisis Bullosa, un trastorno genético de la piel raro y debilitante.

Lisa Kudrow usó la remara negra con la misma frase que el buzo de Aniston. Matt LeBlanc eligió una taza que dice: “Could I be wearing any more clothes” (“¿Podría estar llevando más ropa?”, en español). Mientras que Matthew Perry optó por una remera de manga corta con la mítica frase: “You have to stop the Q-Tip when there is resistance”.

La colección especial saldrá a la venta a lo largo de los próximos nueve meses en tres etapas, divididas por temporadas: 1-3, 4-6 y 7-10, e incluirá remeras de manga larga y corta, buzos y tazas.

El 27 de mayo pasado se estrenó Friends: The Reunion (Friends: El reencuentro), un especial que produjo y emitió HBO Max, en el que el elenco de la serie ícono de la cultura pop volvió a juntarse en pantalla, lo que lo convirtió en algo muy emocionante para sus fans.

LA NACION