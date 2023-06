El especial regalo de Antonela Roccuzzo a su mejor amiga: “Me hacen tenerte más cerquita”

escuchar

Antonela Roccuzzo volvió a ser noticia en sus redes sociales. Es que la rosarina, con 35 millones de seguidores, es una de las mujeres más trascendentes en las redes sociales y en esta ocasión, su generosidad fue el motivo de agradecimiento de su amiga Sofía Balbi, quien es esposa de Luis Suárez, excompañero de Lionel Messi en el FC Barcelona.

Con una amistad inquebrantable, la rosarina y la uruguaya mantienen un contacto diario a pesar de la distancia entre Francia y Brasil, los dos países de residencia de ambas por las obligaciones deportivas de sus esposos. Tras pasar varios años juntas, la distancia no fue un condicionante para que Antonela le haga llegar un regalo que emocionó a Balbi.

El regalo de Antonela Roccuzzo que Sofía Balbi agradeció en su Instagram

“Miren esta hermosura que me llegó a Brasil. Gracias amiga, las amo... y me hacen tenerte más cerquita”, explicó la nacida en Montevideo en su cuenta de Instagram al mostrar una serie de carcazas para su celular de la marca Casetify, una firma estadounidense de la cual Antonela es la cara visible debido a una causa benéfica: lo recaudado por esta firma es destinado a Equiality Now, una fundación que ayuda a niños vulnerables en situación de calle.

Con fundas de diferentes tonalidades y modelos, Roccuzzo le hizo llegar ese presente a Balbi, quien aprovechó su perfil en las redes sociales para devolverle públicamente un sentido agradecimiento.

En cuanto a su presente, Antonela aún aguarda una definición en cuanto al presente profesional de Lionel Messi. Sin renovar en el París Saint Germain, donde jugó su último partido el fin de semana pasado ante el Clemont, La Pulga hace fuerza para un nuevo ciclo en el Barcelona de España, un país que cobijó a la pareja durante muchos años y es el principal anhelo de la familia integrada también por Ciro, Mateo y Thiago.

El apoyo de Antonela a Lionel tras su último partido en el PSG

Con un fiel apoyo a su marido, Antonela Roccuzzo acompañó a Lionel Messi en su último partido en el Paris Saint Germain, en lo que fue derrota del equipo campeón de la Liga de Francia contra el Clemont por 3-2. Tras ser anunciado que era la última función del argentino en el país galo, los hinchas reaccionaron con silbatina ante su presencia, una circunstancia que se volvió habitual en los últimos encuentros.

Antonela Roccuzzo y un sentido mensaje a Lionel Messi

Una vez finalizado el partido con la certeza de que sería el último, Antonela, en su cuenta de Instagram, aprovechó el momento para mostrar una vez más que es el sostén emocional del campeón del mundo. “Mi todo”, expresó, con emojis de corazones, en una imagen de Lionel caminando en el Parque de los Príncipes por última vez en compañía de Ciro, Mateo y Thiago, los tres hijos de una de las familias más reconocidas mundialmente que son noticia ante cada eventualidad que los tiene como protagonistas.

LA NACION