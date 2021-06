El emotivo mensaje de la madre de Nico Vázquez tras la vuelta del actor al país

Después de haberse salvado del derrumbe del edificio de Miami, ocurrido el jueves pasado, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi regresaron este martes a la Argentina. Esta noticia provocó una gran felicidad entre sus familiares, quienes celebraron en las redes sociales la vuelta de la pareja a nuestro país.

Una de las que más festejó fue Mirta Mantovani, la madre del actor, quien decidió compartir sus sentimientos de gratitud hacia todos los que la acompañaron en los momentos más difíciles. “Quiero agradecerles todos los mensajes de amor que recibí en estos días. El amor siempre hace bien. De todo corazón, gracias”, escribió en una historia de Instagram.

La madre de Nico Vázquez publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram tras el regreso del actor Instagram @hoymirta

Algunas horas más tarde, Mantovani compartió un emotivo mensaje: “Cada persona viene a este mundo con un destino específico y tiene algo que conseguir, tiene que mandar algún mensaje, tiene que completar algún trabajo. No estás aquí accidentalmente, estás aquí significativamente. Hay un propósito detrás tuyo”.

Mientras tanto, Vázquez y Accardi contaron en sus propias cuentas las sensaciones de poder volver a su hogar. “Ya estamos en casa y es un gran alivio. Es tan difícil expresarse en este momento, pero me es muy necesario”, publicó Nicolás, junto a una foto en la que está abrazado a su mujer, quien tomó la imagen con su celular en el avión privado que les permitió aterrizar en Buenos Aires ante la cancelación de su viaje, debido al nuevo DNU que limita la llegada de los vuelos desde el exterior.

Y continuó: “Nos pasaron tantas cosas en estos últimos cinco días que no me creerían. Todavía seguimos procesando lo sucedido y agradeciendo sin parar a Dios, al universo, a los ángeles y a lo que sea por protegernos y salvarnos. No nos alcanzará la vida para agradecer este milagro. Todavía nos quieren en la Tierra”.

“Unos días antes escribía esto en el posteo de mi cumpleaños: ‘De eso se trata la vida, de caer, aprender, levantarse y seguir’. Entiendo que esto no es común que ocurra, por eso mismo más que nunca hay que levantarse, disfrutar y agradecer como lo hice siempre. Una vez más me toca pasarla con mi compañera, Gimena Accardi, una guerrera única y eso ya no me sorprende. Estar juntos en ese momento y atravesarlo nos dio más fuerza, protección y supervivencia. Ahora es tiempo de estar con los nuestros y amar más que siempre. Me duele en el alma la cantidad de familias que no tendrán este final. Pido que puedan recuperarse y seguir adelante”, manifestó Vázquez.

Vázquez compartió una foto junto a Gimena Accardi en el avión privado en el que volvieron a Buenos Aires Instagram @nicovazquezok

Además, el actor agradeció toda la ayuda que recibieron. “Gracias a cada uno de ustedes por desearnos lo mejor. Hace bien. Ya en el posteo que hizo Gime, agradeció a los más cercanos y sus palabras son las mías, gracias de corazón por estar”, dijo.

También hizo una mención especial a Leandro Fernández Suárez, el cónsul argentino, quien consiguió la documentación necesaria para que la pareja pudiera ingresar al país, porque los pasaportes y el resto de las pertenencias de los actores se perdieron entre los escombros del complejo de departamentos.

En las últimas horas, la cifra de los fallecidos por el trágico derrumbe ascendió a 12 personas. Según al informe difundido por Daniella Levine Cava, la alcaldesa de Miami-Dade, todavía hay 150 desaparecidos, mientras que 136 personas fueron halladas con vida. La funcionaria prometió llegar “hasta al fondo” en la investigación para determinar las causas de la caída del edificio.

LA NACION