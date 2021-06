El emotivo mensaje de Las Trillizas de Oro a Geñi, la hija de María Eugenia, el día en que hubiera cumplido años

Las Trillizas de Oro recordaron a Geñi, la hija mayor de María Eugenia, quien murió el 25 de junio de 2018 después de una dura batalla contra el cáncer de mama. María Eugenia, María Emilia y María Laura Fernández Rousse hicieron un sentido posteo en su cuenta de Instagram para mantener viva la memoria de la joven que falleció a los 34 años.

Este 11 de junio Geñi hubiese festejado su cumpleaños, por eso su madre y tías publicaron un emotivo mensaje en las redes sociales. “Hoy hubieras cumplido 37 años”, escribieron debajo de la imagen que fue acompañada de un corazón verde.

“Te extrañamos cada vez más, ya nos encontraremos”, completaron junto a la fotografía donde se ve a María Eugenia y su hija, fruto de su relación con Horacio Laprida.

Geñi luchó contra la enfermedad hasta que un tiempo después le detectaron tres tumores más en la cabeza. Pasó sus últimos días internada en el Hospital Alemán. La joven era artista y docente de artes plásticas y estaba casada con el arquitecto César Bustos, con quien tuvo dos hijos: César y Cala.

En 2019, en una entrevista con LA NACION, María Eugenia habló del dolor por la pérdida de su primogénita. “Fue un shock para Laura, Pilar y Nano (los hermanos de Geñi), muy duro. Aparte, nunca sé si la situación con mis nietos me hace bien o mal. Me hace bien por ellos, pero por otro lado no dejo de estar recordando y extrañando a Geñi”, dijo.

“Es como un puñal, un cincuenta y un cincuenta. Y a ellos les pasa lo mismo. Por eso es bueno compartirlo con mi familia. Mis hermanas me entienden, pero lo que yo estoy pasando solo lo comparto con mi familia, tenemos el mismo sentimiento. Ya nos miramos y sabemos el momento que atravesamos, cómo es el dolor, cómo es la tristeza”, completó.

