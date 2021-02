El emotivo mensaje de Lío Pecoraro por el apoyo durante su tratamiento

En octubre pasado Lío Pecoraro anunció que había sido diagnosticado con leucemia, a partir de entonces ha vivido un largo tratamiento oncológico, pero en las últimas horas el periodista publicó una foto en el balcón de su casa con la que agradeció el cariño del público durante el proceso.

“¡En casita! ¡Feliz! Les agradezco a todos los hermosos y sentidos mensajes que envían constantemente. Me hacen muy, pero muy bien al alma”, publicó en Instagram el conductor de El Run Run del espectáculo (Crónica TV), junto a una imágen donde se muestra sonriendo por estar de nuevo en la tranquilidad de su hogar.

Lío Pecoraro suele mostrar y contar los avances de su tratamiento en las redes sociales. Ya ha posado con la cabeza rapada, también mostró cuadno volvió a crecer su cabello y barba. Las instantáneas siempre las acompaña de los hashtags “#Decretado, #Ganado y #Sanado”, que se convirtieron en el emblema del conductor.

El 14 de octubre pasado, el periodista de espectáculos subió a las redes un video en el que dijo que estaba mal de salud: “Hace unos días comencé a sentir algo raro en mi organismo que creía que no estaba dentro de lo normal, entonces decido hacerme un chequeo, entre ellos, un hemograma, donde aparecía que mis glóbulos rojos, blancos, y plaquetas estaban en baja”.

“Esa misma semana me empieza a sangrar la boca. Me dijeron que lo apropiado era internarme, me interno en el Hospital de Clínicas, me hacen una punción de la médula ósea y la realidad es que estoy atravesando una leucemia promielocítica, grave y aguda, que actúa rápidamente”, reveló hace dos meses.

Tiempo después, anunció que estaba sano: “Hola a todos, espero que estén muy bien, tengo una muy feliz noticia. Estoy en mi casa y muy feliz. Terminamos la primera etapa del tratamiento que se llama inducción. Mi médula está sana y a partir de ese momento generó glóbulos blancos, rojos y plaquetas. Está sana. No hay enfermedad en mi organismo, pero tengo que seguir con el tratamiento”.

