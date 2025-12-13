El emotivo tatuaje que J Rei, el novio de María Becerra, se hizo en su honor

María Becerra transita uno de los mejores momentos a nivel profesional, y así lo demostró este viernes con un nuevo show en River, donde presentó Quimera, su último álbum, e hizo un recorrido por sus clásicos. En la primera de dos veladas para el recuerdo, la artista fue sorprendida por J Rei, su novio, en medio de la canción “Mi amor”, la cual interpretaron juntos.

Con entradas totalmente agotadas, María Becerra presentó el universo de su último disco Quimera en el Monumental

Mientras entonaban el tema, el rapero de 28 años le mostró un tatuaje en su honor y la intérprete de “Corazón vacío” no pudo ocultar su emoción. Acto seguido, mientras la ovación se adueñaba del estadio Más Monumental, se fundieron en un abrazo.

El momento en que J Rei sorprende a María Becerra en vivo

Aquella secuencia generó intriga entre los fanáticos, quienes querían saber más sobre el diseño que el cantante dejó plasmado en su piel. Sin embargo, el misterio duró unas pocas horas, ya que durante la tarde de este sábado, él mismo se encargó de subir una fotografía que daba cuenta de aquello.

A través de sus stories de Instagram, cuenta en la que acumula 1.7 millones de seguidores, dejó ver la frase que tiene en su antebrazo: “María de los Ángeles ahora te amo más porque compartimos unos Ángeles”.

El emotivo tatuaje que se hizo J Rei en honor a María Becerra (Foto: Instagram/@j.reiii)

Más allá de expresar el gran amor que J Rei siente por la joven de 25 años, el tatuaje es una delicada alusión a la dolorosa experiencia que vivieron con la pérdida de sus dos embarazos. La marca grabada en la piel sella su historia como pareja y convierte ese momento tan movilizador en un recuerdo imborrable y una fuente de aprendizaje mutuo.

El gesto del intérprete de “Tu turrito” llegó después de que abriera su corazón en una entrevista con Urbana Play, donde reveló detalles de cómo transitaron aquel duro momento como pareja. “La pasó mal, obviamente, porque estuvo en riesgo su vida. Querés poner el cuerpo por ella y no podés”, recordó. “Ver a la persona que más amás en una cama de hospital, sin poder responderte… ahí se te frena el mundo", aseguró.

J Rei se sinceró sobre el difícil momento que atravesó junto a María Becerra

Y completó: “Yo lo único que tengo para dar es amor y uno, por la persona que ama, hace hasta lo que no puede... La fortaleza fue de ella, puntualmente”.