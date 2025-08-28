El emotivo video en el que Jimena Barón revela quién será la madrina de su hijo Arturo

Jimena Barón conmovió a sus seguidores en Instagram al publicar un emotivo video junto a su hijo mayor, Morrison “Momo” Osvaldo, que muestra la reacción de María ‘Mari’ Trinidad López, una persona muy querida por la artista, al recibir la propuesta de ser la madrina de su hijo Arturo. La publicación superó las 6 millones de reproducciones en menos de 24 horas.

La revelación de la futura madrina de Arturo

Jimena Barón eligió como madrina de Arturo a una de las personas más importantes de su vida (Video: Instagram @jmena)

Jimena Barón preparó una cámara oculta con la ayuda de Momo y simularon grabar una publicidad de queso en la cocina, donde Mari estaba presente. Durante la falsa grabación, el hijo mayor de Jimena preguntó sobre los preparativos para el bautismo de Arturo y quiénes serían los padrinos. La cantante, para seguir un guion, mencionó que Matías, su pareja, eligió al padrino, “Jere”. Luego, Momo preguntó cuál es la función de los padrinos a su madre, quien intentó responder. “A mí me dijeron que la madrina es la persona que...“, empezó, pero Mari la interrumpió: “... que si le llega a pasar algo a tu mamá, Dios no permita, cuidaría a los hijos”.

Ante la tierna respuesta de Mari, momo volvió a insistirle a su madre y le preguntó a quién eligió ella: "¿Vos a quién elegiste?“. Y mientras intentaba disimular le respondió: “Me gustaría que sea Mari”.

"Mari" no pudo evitar su emoción tras recibir la pregunta de Jimena Barón (Foto: Instagram @jmena)

La reacción de Mari fue de total sorpresa y emoción. “¡No me digas! ¡Mentira, me infarto, me estás cargando!”, exclamó, incrédula y con lágrimas en los ojos. Tras un abrazo, Jimena le aseguró: “Nadie cuida a mis hijos como vos”. Matías, la pareja de Barón, apareció en la cocina con Arturo en brazos, para celebrar la noticia: “¿Quién está ahí? La madrina”. Los cinco se fundieron en un abrazo. Mari, visiblemente emocionada, solo pudo decir: “Gracias, gracias, gracias”.

Tras la pregunta de Jimena Barón a "Mari" se fundieron en un abrazo familiar (Foto: Instagram @jmena)

La relación entre “Mari” y Jimena Barón

En un posteo en Instagram, Jimena Barón explicó el motivo de su elección: “Nosotras no somos de decirnos mucho ni de demostrarnos mucho afecto, pero Mari (hace ya 33 años porque ella me cuidaba cuando yo era chiquita) es una de las personas más importantes de mi vida. Después de mí (o tal vez muy parecido) nadie quiere y cuida a mis hijos como los cuida ella. No tuve que pensar ni un minuto”. Esta declaración revela la profunda confianza y el amor que Jimena siente por Mari, ya que, cuidó a Jimena cuando era niña y luego se convirtió en la niñera de Momo, el hijo mayor de la cantante.

Jimena Barón y "Mari" se conocen hace más de tres décadas (Foto: Instagram @jmena)

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Jimena Barón al video?

El video generó una ola de reacciones emotivas entre los seguidores de Jimena Barón. Comentarios como “Cuanto amor hay en esta familia, los amo tanto”; “¡Qué hermoso!“;”¡Me haces llorar en milésima de segundos! ¡Gracias por compartir estos momentos mágicos! ¡Sos luz e inspiración! Mari sos tan querida, creo que por todos los que amamos a Jime y su tribu!“; ”Llorar por otros es mi pasión"; “Dios, como amo a esta gente no paran de hacernos llorar”; “¡Siempre lloraré con esta familia? Sí“;

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.