Inés Estévez suele utilizar las redes sociales para compartir momentos con sus hijas y hacer testigo a sus seguidores de lo que aprende a su lado, sobre todo en cuanto a la discapacidad y a la inclusión social. Junto a Fabián Vena, adoptó a las hermanas Vida y Cielo en 2011, cuando tenían uno y dos años, respectivamente; y, en 2016, contó que la mayor tiene un retraso madurativo inclasificable.

Indignadaante la dificultad de conseguir pañales para su hija, que hoy tiene 10 años, Estévez se manifestó en las redes, donde explicó que estos productos "no existen en las farmacias", dado que allí solo se venden "para niñes 'normales' o para adultos", y remató: "Así de lejos está el mundo de lograr incluir".

La actriz compartió un posteo de la cuenta "Repensar la discapacidad", que es manejada por Florencia Cambareri, una estudiante de Derecho y técnica en Recursos Humanos, quien milita el "activismo disca diverso", por lo que la imagen se centraba en dos conceptos: la discapacidad y la diversidad sexual, representada en el colectivo LGBTQIA+.

Por eso, Estevéz escribió: "Si no se bancan la e, está complejo lo que sigue acá debajo. Pasen, lean, tomen conciencia y vayan abriendo sus mentes. Existe un universo mas allá de vuestras narices". Y con esas palabras presentó un texto de "Repensar la discapacidad", en el que se reflexiona sobre la importancia de vivir con "más libertad, apertura mental y respeto".

"Es sabido que la sociedad tiende a infantilizar a las personas con discapacidad, a verlas como angelitos, como especiales, como seres sin deseo, como personas que no tienen sexo no sólo porque no quieren, sino porque también nadie quiere tenerlo con ellas", comienza diciendo Cambareri, quien enfatiza la falta de derechos con los que viven estas personas, y dice que son "deseantes y deseadas y ejercen su sexualidad", aunque "a la sociedad le explote la cabeza" con pensarlo.

"Si a las personas les explota la cabeza por eso, imaginate si caen en la cuenta que la discapacidad también es sexualmente diversa", continúa esta estudiante, e ironiza: "Entonces, bichos raros, anormales y descartables por partida doble pensarán muchos".

Y concluye este mensaje: "Hay tantas identidades y orientaciones como personas hay en el mundo, lo que sucede íntimamente, sexoafectivamente no debería importarle a absolutamente nadie, solo a quienes estén involucrados en ese vínculo, sea bajo el rótulo que sea. Que siempre prime el respeto y el cuidado entre las partes, eso es lo único que importa. Deseo es deseo, sea de la forma que sea. Porque no necesariamente tiene que mediar el amor. Simplemente vivan y dejen vivir".

