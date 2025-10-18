La historia de amor de Mariano Castro y Mey Scápola: un hijo en común y el lazo que nunca se rompió tras la separación

Mariano Castro, hermano gemelo del recordado periodista, locutor y productor Juan Castro, murió este viernes a los 54 años. La noticia fue confirmada por Ángel de Brito a través de su cuenta de X y generó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo. En 2021, el conductor de LAM había revelado que el actor y periodista enfrentaba un cáncer de pulmón que, con el tiempo, derivó en una metástasis. Según trascendió, su partida estaría vinculada al agravamiento de ese cuadro. Mariano fue pareja de la actriz Mey Scápola, hija de Mercedes Morán, con quien vivió una intensa historia de amor.

A lo largo de casi diez años, la actriz y el conductor vivieron un vínculo caracterizado por la privacidad y la tranquilidad, lejos del foco mediático. Su relación se inició a mediados del 2010 y se afianzó con la llegada de su hijo León en 2013. Para ambos, la familia se convirtió en un refugio seguro y un espacio de apoyo mutuo, especialmente frente a las exigencias y presiones de sus carreras profesionales.

Mariano Castro y Mey Scápola estuvieron juntos por casi diez años

A lo largo de los años que compartieron, Scápola mantuvo siempre un perfil bajo y evitó revelar detalles de su relación, incluso después de convertirse en madre. “No me interesa hablar de mi vida privada”, aseguró en varias ocasiones, lo que reafirmó su intención de proteger ese ámbito personal y familiar. En diálogo con LA NACION, en julio de este año, la actriz explicó: “No oculto ni muestro. Nunca me interesó hacer notas sobre esos aspectos, ni siquiera cuando estuve junto al papá de León, que generaba mucho interés por quién había sido su hermano”.

La última publicación de Mariano Castro con su hijo León (Captura: Instagram @marianocastro2001)

Aunque ambos se separaron hace varios años, siempre mantuvieron una excelente relación. De hecho, en la cuenta de Instagram de Castro, su última publicación es junto a su hijo, una foto tomada el pasado 25 de agosto. Entre los numerosos comentarios que recibió la imagen, se destaca el de Mercedes Morán, abuela materna del niño, quien escribió con cariño: “Los amo”.

Así recordaba Mariano Castro a su hermano

Mariano Castro y su hermano Juan, el recordado periodista que murió en 2004

El hermano gemelo de Mariano, el recordado Juan Castro, murió en 2004, a los 33 años, tras una caída desde el balcón de su departamento en el barrio de Palermo. Al cumplirse veinte años de aquel trágico episodio, Mariano recordó el hecho en un especial televisivo emitido por C5N: “Yo estoy muy bien. Estamos hablando de veinte años y no parece. Veinte años que parecen nada. Yo me veo como la misma persona y siento que no pasó, pero sí pasaron los años”.

En la misma entrevista, Mariano habló de la relación con su hermano. “Extraño lo hermano que era conmigo, porque ustedes se llevaron siempre al Juan de la tele, pero imaginate cómo era él como hermano. Yo tengo ese tesoro y para quienes quieren saber cómo se vería Juan, se vería así”, apuntó mientras se sacaba los lentes para mostrar el notable parecido físico con Juan, el joven conductor del programa Kaos en la ciudad, que se emitió por Canal 13 entre 2002 y 2003 y tuvo un gran éxito de audiencia.