El espectacular look de Juana Viale para su programa de domingo: trasparencias y un escote jugado

Juana Viale eligió un look escotado y fresco para la emisión de este domingo del Almorzando con Juana (eltrece). Una vez más, la nieta de Mirtha Legrand coronó el mediodía con un estilo particular que dio de qué hablar por las transparencias que expusieron parte de su cuerpo. Durante la presentación, no faltó su “palito” para el diseñador Gino Bogani, al tiempo que dio todos los detalles del outfit.

El look escotado de Juana Viale

Como cada semana, antes de recibir a los invitados, la actriz saludó a los espectadores e hizo una referencia a las zonas que se encuentran afectadas por el temporal de hace unos días, en particular a la ciudad de Bahía Blanca.

El look de Juana Viale con escote pronunciado que dio de qué hablar (Fuente: Instagram/@lamesazaarg)

“Miren este lookazo de Bogani. Estamos con las transparencias a flor de la piel”, soltó entre risas Viale y luego prosiguió a presentar el conjunto: “Tengo un vestido de seda con macro estampado, en varios tonos y al pie. Fue diseñado en varios paños que le dan vuelo. Esto vuela, vuela… Acá el que no corre vuela con Bogani”.

El vestido que lució Juana Viale fue diseñado por Gino Bogani (Fuente: Instagram/@lamesazaarg) Tunatura

“Predomina el azul claro y hay aberturas que drapean el escote. Muy fresquito, aunque bajó la temperatura”, agregó la conductora con ironía. En cuanto al make up, lució un tono azul para el delineado de sus ojos que combinó a la perfección con el resto del atuendo. Además, en esta ocasión utilizó el pelo planchado y suelto, por lo que en general su estilo se asemejó al egipcio.

En cuanto a los invitados, en esta oportunidad, Viale recibió a Alejandra Maglietti, Agustín “Radagast” Aristarán, Viviana Saccone, Manuel Jove y Ángel Pedro “Baby” Etchecopar.