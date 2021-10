“¿Por qué las mujeres se jubilan antes?”: la pregunta de Germán Martitegui que desató una fuerte polémica

El chef Germán Martitegui generó revuelo en las redes sociales. Este jueves, lanzó una pregunta en su cuenta de Twitter que desencadenó un fuerte debate entre sus seguidores sobre la jubilación en Argentina.

“¿Por qué las mujeres se jubilan cinco años antes que los hombres? ¿Alguien sabe?”, quiso saber el dueño de Tegui. “Compensa que millones de mujeres crían solas a los hijos, administran la economía familiar y además se encargan del hogar, generando así un ahorro enorme para los capitalistas (que post-maternidad les dificultará el reingreso laboral) y el Estado”, respondió una usuaria. El jurado de MasterChef Celebrity retrucó: “¿Un hombre que cría solo a sus hijos se tendría que jubilar antes?”.

La escritora y referente feminista María Florencia Freijo también se sumó a la discusión: “Hay una desigualdad estructural en el acceso de las mujeres al mercado de trabajo, dada las tareas domésticas que están culturalmente a nuestro cargo. Sí, sos una excepción a la regla y en el tema de la monomaparentalidad falta que se desarrollen muchas políticas públicas”.

Para cerrar su argumentación, Freijo compartió el artículo de una abogada que “explica bien” el tema: “Incluso al aportar menos años, y por la brecha salarial, esos cinco años que se nos conceden son un chiste”.

Como suele ocurrir en las polémicas de Twitter, muchos opinaron sobre las distintas posturas pero, en su mayoría, criticaron duramente al cocinero: lo tildaron de “cavernícola” y lo “mandaron a googlear”. Frente a los cuestionamientos, Martitegui replicó: “Estoy lejos de un cavernícola. Y me puedo hacer preguntas. Ya estamos listos para muchas cosas y para esta pregunta también”.

No fueron los únicos tuits que respondió. Del mismo modo, se cruzó con otros seguidores que apuntaron en su contra por “desconocer” la situación de las mujeres que tienen a su cargo tareas de cuidado además de sus trabajos fuera del hogar. “Yo (hago) todo eso que vos decís e igual me jubilo cinco años después que vos”, le señaló a una usuaria. A otra persona que lo acusó de “atrasar” con sus argumentos le devolvió: “Lo que atrasa es tu respuesta”. Y a alguien que consideró que no manifiesta empatía con el género femenino por los abusos e injusticias que padece históricamente, le lanzó: “¿Entonces los cinco años arreglan todo lo otro? Ahora me confundiste más”.

Los fuertes tuits que Martitegui intercambió con otros usuarios en las redes Twitter

La semana pasada, Martitegui comunicó que cerrará su restaurante tras una década de servicio. “El Tegui que todos conocemos y amamos en Palermo se despide. Serán 30 días en donde vamos a honrar todo lo que significó Tegui, con mucho orgullo. Si siempre te prometiste venir y no lo hiciste, si venías seguido, si pasaste una o varias noches inolvidables, festejaste algo importante, decías todo el tiempo: ‘Tengo que volver’, o simplemente nos querés. El momento es ahora. Despidamos estos 13 años de Tegui en Palermo como lo hicimos siempre, celebrando la cocina, nuestra pasión, y nuestra emoción trabajando”, escribió un posteo en sus perfiles sociales.

“Quiero decirles que esta decisión no tiene que ver ni con la pandemia ni con la cuarentena, desafíos que pasamos con mucha valentía, energía y muchísimo éxito. Esta decisión es más personal que otra cosa. Pronto se enterarán cómo sigue Tegui y qué planes tenemos. Durante estos 30 días probablemente recapitulemos muchos de los logros y locuras de estos 13 años”, concluyó.