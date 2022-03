“Una persona llena de luz”: así recordó Pampita Ardohain a Gerardo Rozín y le envió un mensaje a su familia

Con mucha de tristeza y un sinfín de anécdotas, varios personajes del espectáculo despidieron a Gerardo Rozín. El conductor y periodista murió a los 51 años el viernes 11 de marzo, tenía un tumor cerebral. Desde Uruguay, Carolina “Pampita” Ardohain recibió la triste noticia y lo recordó con mucho cariño.

“Fue un apasionado de la televisión, un creador, una persona que dio muchísimo trabajo, llena de luz”, afirmó la conductora sobre el fallecido productor en un móvil que brindó a A24 desde Montevideo, en compañía del bailarín Charly San Martin, con quien dio una master class de Zumba.

"Lo recordaremos". Las palabras de Pampita sobre la muerte de Rozín

La presentadora de Pampita Online (Net TV), donde entrevistó a Gerardo, miró a cámara y se dirigió a la familia del periodista, para enviarles su pésame ante el difícil momento que atraviesan. “Un abrazo enorme para toda la familia que debe estar pasando un momento súper triste”, dijo.

Luego, Pampita destacó el trabajo de Rozín, creador y protagonista de contenidos emblemáticos de la televisión argentina como Gracias por venir, gracias por estar, con la co-conducción de Julieta Prandi, y del éxito Morfi, todos a la mesa en Telefe. “Él siempre supo lo que la gente quería y darle lo mejor a la familia. Pudo reunir a la gente al frente del televisor y crear un contenido ameno y agradable. Siempre lo hizo muy bien. Lo recordaremos”.

Pampita Ardohain con Gerardo Rozín en una entrevista para su programa Pampita Online Captura Telefe

De qué murió Gerardo Rozín

El conductor falleció este viernes a los 51 años, a causa de un tumor cerebral, según pudo confirmar LA NACION. Rozín había sido operado hacia casi un año atrás, pero los detalles sobre su delicado estado de salud no trascendieron al círculo familiar por pedido de él.

El último momento en el que Gerardo estuvo presente en la pantalla fue en 2021, cuando se despidió del equipo de La Peña de Morfi, el ciclo que condujo en Telefe desde 2019 y del que debió ausentarse por la enfermedad que atravesaba.

En el programa del 26 de diciembre, el periodista hizo un extenso brindis de despedida, en el que le agradeció a sus compañeros, su familia, los músicos que pasaron, así como al público que siempre lo acompañó.

“Pensaba mientras venía para acá que, por algunas razones, el brindis personal por primera vez me lo guardo. ¿Por qué? Porque lo tengo bien. Es lindo tener el brindis bien. Lo tengo bien. Quiero a los que me quieren. Me quieren a los que quiero. Lo saben. Voy derecho al laburo”, expresó en el cierre, entre otras palabras llenas de emoción.

Gerardo Rozín junto a sus dos hijos Captura Instagram

En noviembre del año pasado, en diálogo con LA NACION, Gerardo habló sobre su estado de salud y aludió a la licencia que se había tomado del programa de Telefe al poco tiempo de iniciarse en marzo la nueva temporada del exitoso envío.

“Me voy a tomar una licencia. Ando con un tema de salud que, afortunadamente, pinta bien”, señaló en esa oportunidad, antes de ausentarse por un mes. “Falté cuatro semanas, tuve un tema de salud. Primero me tomé el tiempo para entender porque no entendía muy bien qué me estaba pasando. Si tuviera que sintetizarlo, te diría que viví, realmente, momentos de mucha preocupación. Afortunadamente, hasta ahora, salió todo extraordinario”, le contaba a este medio.

En esa misma charla, el conductor afirmó que tuvo miedo, pero prefirió mantener ese aspecto de su vida lejos de lo mediático. “No comento en público detalles que, quizás, no le conté a mi familia, pero estoy bien. Pero sí, tuve miedo, me pegué un susto”, se limitó a decir, para luego poner el foco en lo bien que le hizo retomar el ciclo, en el que fue recibido con cariño por su compañera Jésica Cirio, los músicos y el equipo de producción.

A raíz de su muerte, este último sábado familiares y amigos se acercaron para darle el último adiós en una casa velatoria de Almagro. Luego, este domingo se realizó un segundo velatorio en Rosario, su ciudad natal, desde donde partió un cortejo hacia el Cementerio Israelita, donde fue enterrado junto a los restos de su madre.