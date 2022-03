Patricia Sosa, sobre la muerte de Gerardo Rozín: “Hoy hablé con él porque estamos en la cuarta dimensión”

La muerte del conductor y productor Gerardo Rozín, a los 51 años, debido a un tumor cerebral, generó un impacto enorme en distintas esferas, pero caló hondo especialmente en el ambiente artístico. Muchos músicos que pasaron por su programa de Telefe, La peña de morfi, lo recordaron a través de sentidos mensajes y diversas anécdotas que compartieron con un hombre que buscaba continuamente darle un espacio a la música a través de un formato cálido y distendido.

El sábado por la noche, en el programa de El Nueve, Implacables, conducido por Susana Roccasalvo, Patricia Sosa aseguró que la muerte de Rozín le generó “un dolor enorme” y compartió con la audiencia cómo lo despidió al conductor.

“Creo que todos tenemos que hablarle a Gerardo, porque está cerca. Yo lo he querido mucho, lo quiero mucho, apoyó la música como ningún otro, en eso me hacía acordar a [Juan Alberto] Badía, porque nos dio un espacio que no teníamos, la música en vivo es muy difícil, el ir a tocar... y aparte no tenía pedía el hit, no subestimaba al público. Le debemos muchísimo a Gerardo”, manifestó Sosa al inicio del móvil, en el que contó que la última vez que lo vio fue en diciembre de 2021, en el último programa de Morfi.

Ese programa se emitió el 26 de diciembre y allí se produjo un momento muy emotivo en pleno brindis. “Pensaba mientras venía para acá que, por algunas razones, el brindis personal por primera vez me lo guardo. ¿Por qué? Porque lo tengo bien. Es lindo tener el brindis bien. Lo tengo bien. Quiero a los que me quieren. Me quieren a los que quiero. Lo saben. Voy derecho al laburo”, comenzó Rozín.

La canción que emocionó a Gerardo Rozín

“Soy un tipo que no tuve nunca un fin de semana. Nunca. Comencé a trabajar a los 15 años en un diario y en los diarios se usaba tener franco viernes y sábados o domingos y lunes. Desde entonces, y no hay queja, porque me ha ido bien en la vida. Vivo de lo que me gusta. Cero queja es cero queja, es solo un comentario. Mis hijos nunca me vieron un fin de semana completo. Porque cuando no fue una cosa, fue otra. Yo hace más de 30 años que trabajo y nunca tuve un fin de semana, salvo las semanas de vacaciones. Hoy entendía que yo trabajo para una gente que disfruta de una manera distinta. Yo disfruto tratando de que disfruten”, manifestaba.

Sosa: “Le hablé para que me mande una señal”

Por otro lado, Patricia Sosa habló sobre cómo se despidió de Rozín. “Hoy cuando me duchaba, hablé con Gerardo porque entramos en la cuarta dimensión y el más acá y el más allán están muy cerca. Estamos conviviendo con seres espirituales”, contó y sumó: “Yo le decía: ‘Los de acá estamos tristes pero me contaron que ahí es fantástico, ¿por qué paisaje estás? Mandame alguna señal’. Yo le hablé porque siempre recibimos señales”.

El conductor murió el viernes a causa de un tumor cerebral. El sábado, familiares y amigos le dieron el último adiós en una casa velatoria de Almagro. Este domingo al mediodía se realizará el entierro en el Cementerio Israelita de Rosario, su ciudad natal.