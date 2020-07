El gerente de contenidos de Canal 9, señal por la que se emite el programa de Viviana Canosa, respaldó a la periodista luego de que le pidiera "trabajar con libertad" al presidente

Diego Toni, Gerente de contenidos de elnueve respaldó a Viviana Canosa luego de que la conductora le exigiera "trabajar con libertad" al presidente Alberto Fernández. El referente máximo del canal por el cual se emite Nada personal, el programa de entrevistas de Canosa, manifestó su solidaridad hacia la periodista y dijo que, más allá de lo institucional, "acompaña el mal momento que atraviesa" en términos personales.

"Ojalá no me llame nunca más. Que no me moleste más. Que me deje trabajar en libertad. No abuse de su poder", aseguró Canosa durante su programa, en relación a supuestos mensajes que el presidente le habría mandado a la conductora.

Por esa razón y luego de que el canal emitiera un comunicado oficial para respaldar a la periodista, en una entrevista con Por si las moscas, en La Once Diez Toni sostuvo: "Desde mi lugar como persona, más allá de la institución y el canal, toda mi solidaridad, comprensión y acompañamiento a su figura. No hay forma".

"Me quedé medio helado", manifestó sobre el momento en que se enteró de lo que estaba ocurriendo entre Canosa y el presidente. "Esto surge a través de ustedes, a partir de lo que dice Viviana [Canosa] en la entrevista, y obviamente Viviana se vio obligada a decir algo en el programa".

El gerente explicó que aún no habló personalmente con la conductora pero que "no hace falta el mensaje de solidaridad porque no hay otra manera de pensar que no sea de esa. La de solidarizarte con una persona que la está pasando mal". Sobre la actitud del presidente, el referente de elnueve manifestó: "Tal vez las cosas se podrían haber resuelto mejor con una llamada telefónica, porque por mensaje de texto no está la claridad necesaria para resolver este tipo de cuestiones. Yo no me meto en política, pero entiendo que la política juega, y juegan de todos lados. Por lo cual sí interpreto lo que pasa, sí entiendo que está todo muy revolucionado".

Finalmente, aclaró que todo lo expresado lo hace a título personal. "Hablo yo como Diego Toni más allá de cualquier empresa y lo institucional. Por otro lado las cuestiones que ya involucran a gobiernos y periodistas provocan tristeza porque las cosas se pueden hablar, pero estamos en una Argentina bastante convulsionada. Cualquier presión a la libertad de expresión me parece reprochable".

Las palabras de Viviana Canosa a Alberto Fernández

"Me siento absolutamente decepcionada con usted, señor Presidente. Lamento que hayamos interrumpido nuestra amistad. Creo que le he hecho grandes notas el año pasado, inclusive este, cuando comenzó el año. Siempre puse mi mejor predisposición", dijo Canosa mirando a cámara durante su ciclo televisivo. "Este programa también está para cuando usted quiera decirme las cosas. Pero en vivo, dígamelas en la cara. No me las diga por mensajes. No me asuste. Me siento libre, soy libre, quiero vivir en un país libre", añadió.

