La drástica decisión que tomó la familia de Thiago Medina tras el último parte médico

Thiago Medina continúa luchando por su vida. De acuerdo a los partes médicos otorgados por la familia a la prensa, el joven de 22 años precisa de respiración asistida debido a que sus pulmones están infectados.

Con un cuadro que empeora día a día, la familia de Thiago tomó una drástica medida. Según detalló el programa Intrusos (América TV), el círculo íntimo del ex Gran Hermano no hablará en estos días con la prensa presente en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, situado en el partido de Moreno.

Se agravo el estado de salud de Thiago Medina: tiene sus pulmones comprometidos

“Hace un ratito nos acercamos a la familia, que está acompañando todo en la parte posterior de este hospital. Están cansados, realmente cansados. No quieren hablar con la prensa”, explicó el periodista Alex Caniza, situado en la puerta del hospital, a la espera de los partes médicos que detallen la situación de Thiago.

Medina fue intervenido quirúrgicamente en los últimos días para reconstruirle la parrilla costal y así proteger algunos de los órganos dañados tras el brutal choque que protagonizó. Sin embargo, los pulmones están altamente comprometidos y atentan contra cualquier posibilidad de mejora.

Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva; los pulmones están comprometidos y su familia pide un milagro (Foto: Instagram @thi4go_km)

“Thiago se encuentra cursando un episodio de injuria pulmonar bajo cobertura antibiótica. Sigue sin requerimiento de droga para mantener la presión. Se resolvió la atelectasia con kinesio-terapia. El pronóstico es reservado”, indicó Daniela Celis, su expareja.

Asimismo, Camila Deniz, hermana de Thiago, pidió una cadena de oración en su cuenta de Instagram y quebró en llanto al contar que su familiar fue colocado “boca abajo” debido a la escasa saturación de sus pulmones.

La hermana de Thiago Medina dio nuevos detalles de su estado de salud; dijo que los pulmones no están saturando bien y tuvieron que colocarlo boca abajo (Foto: Instagram @camioficial94)

“Mi hermano se encuentra en un momento muy delicado de salud. Los médicos nos informaron que los pulmones no están saturando bien y tuvieron que colocarlo boca abajo", subrayó Camila sobre el estado crítico de Medina.

A su vez, en el mismo tono que Celis, la hermana de Thiago, imploró por un “milagro” en pos de la recuperación de Thiago Medina, quien se encuentra en terapia intensiva y oxigenándose de manera asistida.