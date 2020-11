Carina Zampini retomó su rol como conductora de El gran premio de la cocina, donde había sido reemplazada por Andrea Politti. En el reencuentro con sus compañeros, compartió una divertida historia de cuando estaba embarazada Crédito: eltrece

Carina Zampini, Juan Marconi y Felicitas Pizarro volvieron a El gran premio de la cocina luego del aislamiento que debieron cumplir a raíz de su contagio de coronavirus. Este jueves, mientras se reencontraban frente a las cámaras, Zampini le preguntó a Pizarro sobre su embarazo, ahora de siete meses.

La conductora se acercó a la jurado y le dijo: "Quiero saber cómo está Indalecio, ¿sigue siendo el nombre del bebé?". Pizarro aseguró: "Sí, estamos bien, todo controlado".

Luego, Zampini la halagó: "Estás bárbara, estás hermosa. Hoy cuando nos vimos en camarines dije 'qué linda que está Feli'". Su compañera le devolvió el piropo: "Vos también". La conductora continuó: "Quién quisiera estar embarazada así, porque cuando yo tenía los siete meses de Feli, ¿sabés lo que era?".

Entonces, Mauricio Asta, otro miembro del jurado, le pidió que se explayara. "No me puedo describir", respondió, entre risas, Zampini. Ante la insistencia, compartió una anécdota.

"Voy a contar alguito. No estaba trabajando. Yo quería estar cómoda, tenía unos kilos más que Feli encima con el embarazo. Tenía dos joggings iguales de distinto color, me sacaba uno, lo lavaba y me ponía el otro. Mi familia me decía 'estás con el encarnado'. Estaban limpios, porque yo los cambiaba. No quería pensar en qué ponerme porque no me entraba nada, chicos", recordó.

Pizarro la entendió: "A mí me pasa un poco lo mismo, pero acá no puedo venir en jogging. Los vestidos sirven para esta época, así que bien".