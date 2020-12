Este martes, en El gran premio de la cocina anunciaron la salida momentánea de un participante, por tratarse de un contacto estrecho Crédito: eltrece

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de diciembre de 2020 • 13:31

En El gran premio de la cocina (eltrece) sigue la alarma prendida por los casos sospechosos de coronavirus, después de que varios integrantes del programa tuvieran que ausentarse. El lunes, los jurados avisaron que no iban a probar un plato porque un participante lo había soplado previamente. Al día siguiente, Carina Zampini, la conductora del ciclo, anunció que hubo que reemplazar a uno de los cocineros por tratarse de un contacto estrecho susceptible de contagio.

Durante la presentación del reality culinario, apareció en el estudio un participante que había sido eliminado la semana pasada. Zampini explicó lo ocurrido: "José Luis, de Cuba, no es un error, no es que no se enteró que estaba eliminado, no. Lo que está pasando es que está reemplazando a Johnny".

José Luis, el cocinero cubano, reemplaza a Jonathan hasta que pueda volver a la competencia Crédito: eltrece

Y agregó: "Johnny tiene un familiar que tiene ciertos síntomas que podrían ser un posible Covid-19 positivo, entonces esta persona se va a hisopar. Por prevención, Johnny está aislado hasta el momento. Ojalá esté todo perfecto y Johnny se pueda reincorporar pronto. Mientras tanto, lo tenemos de vuelta al cubano con nosotros".

La conductora notó que estaba sonriente y le preguntó por qué. "Estoy contento, estoy feliz, esto es una segunda oportunidad, la quiero disfrutar. Este es un programa que me obnubila, que me encanta, que me fascina, así que voy a hacer todo lo posible", le respondió José.