Uno de los nuevos participantes de El gran premio de la cocina es José Luis, un ingeniero industrial cubano que llegó a la Argentina en 2001. En la primera emisión de la décima temporada, contó su historia

Este martes comenzó la décima temporada de El gran premio de la cocina (eltrece) con 16 nuevos participantes, además de los reemplazos de la conductora Carina Zampini y la jurado Felicitas Pizarro, que se encuentran aisladas en sus hogares por tener coronavirus. La actriz y conductora Andrea Politti y la chef Julieta Monteverde debutaron en sus nuevos roles.

La primera etapa del programa es la competencia por equipos, el rojo y el verde. Cuando Politti presentó a los participantes de cada grupo, uno de ellos ingresó al estudio haciendo unos pasos de salsa. Se trata de José Luis Morales Rivero, un ingeniero industrial cubano de 53 años que llegó al país en 2001. La conductora se sorprendió por su histrionismo y le preguntó sobre la razón por la que eligió Argentina para vivir.

"Vine en el año 2001. Vine por dos razones a Argentina: primero porque era el único país del mundo donde estaba el dólar 1 a 1", explicó el cocinero, causando una breve risa de Politti. José Luis siguió con su explicación: "Después, busqué al hombre de mi vida y lo encontré".

La conductora se mostró sorprendida: "¿Lo encontraste?", preguntó. El participante le respondió: "Sí, Leo Cosenza, el uno". Se trata del peinador y estilista de celebrities como Nicole Neumann, Ingrid Grudke y Cristina Pérez.

Luego, Politti le consultó sobre lo que más le gusta y lo que menos le gusta de los argentinos. El cocinero señaló: "El peor problema que tiene el argentino es el miedo al ridículo. El argentino tiene mucho miedo a pasar vergüenza y nosotros no, nosotros somos un pueblo, no sé si decir feliz, porque no vamos a hablar de eso, pero somos un pueblo alegre. Y nosotros aprendemos en cada momento de la vida a estar felices, a estar contentos, a estar relajados, a disfrutar".

Andrea Politti, que reemplaza a Carina Zampini, se sorprendió por el histrionismo y la calidez del cocinero Crédito: eltrece

A continuación, la conductora le pidió que mencionara una virtud. "Son muy talentosos en lo que se deciden a hacer, pero además es un pueblo muy solidario. Yo estoy en este país y vivo gracias a los argentinos". Por su parte, Politti elogió a Cuba: "Yo tengo la suerte de conocer Cuba, es un país maravilloso y su gente es increíble, así que doy fe".

Finalmente, le consultó sobre cómo se veía en la cocina. José Luis respondió con sinceridad: "Me gusta mucho cocinar, soy de inventar mucho. Soy un poco desordenado o desprolijo, ensucio todos los cacharros que hay".