En cada episodio, la octava temporada de El gran premio de la cocina tiene cruces, debates y bloopers memorables por parte del jurado y de los participantes. Este miércoles, en un programa dedicado a las masas, el panel integrado por Christian Petersen, Felicitas Pizarro y Mauricio Asta se vio enredado en una devolución muy particular que generó risas y vergüenza.

Sucedió durante la entrega de la lasaña de Jakub, integrante del equipo rojo, quien suele recurrir a un método singular para compartir sus recetas en las redes sociales. Como Petersen lo sabe, le pidió al concursante que relatara de qué estaba hecho su plato con la tonada sensual que lo caracteriza en Instagram.

Eso abrió el juego y la conductora Carina Zampini propuso: "Hagamos un trato: lo hacemos todos". Pero cuando le tocó al chef, le ganó el pudor y no pudo sostener la pose seductora. "Mmmm, comer esta lasaña, es como. No me sale, no me sale", soltó, causando una carcajada generalizada.

Petersen no bajó los brazos: lo volvió a intentar y a su lado, Felicitas Pizarro no pudo contener su risa. "Cómo te quiero, Chris", agregó Zampini.

Sin embargo, cuando llegó el turno de la devolución de Pizarro, la cocinera aprovechó para hacer un durísimo "sincericidio". "¿Sabés por qué me reía? Es que fue como ver a mi papá sexy. ¿Entendés?", admitió, indignando a Petersen, que exclamó "¡No!" y se agarró la cabeza.

Inmediatamente, Pizarro se dio cuenta de su error e intentó enmendarlo. "No es que tiene la edad de mi papá. No puedo verlo así. Lo admiro como a un padre", sostuvo, justificándose.

"Lo mataste. Por más que lo quieras arreglar.. No hay vuelta atrás en tu comentario", remató, tajante, Zampini.