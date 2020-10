La conductora de El gran premio de la cocina se mostró hastiada por la devolución de Mauricio Asta a un participante y expresó, tajante: "Vamos a tener un problema" Crédito: eltrece

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de octubre de 2020 • 10:08

Este martes, uno de los jurados de El gran premio de la cocina (eltrece), el pastelero Mauricio Asta, hizo honor al dicho "no aclares que oscurece" mientras daba la devolución de uno de los platos de los participantes. La conductora del programa, Carina Zampini, se mostró "cansada" por su actitud.

La consigna del día para Gustavo y Julián fue preparar un ojo de bife braseado con bastones de papa y batata y cebollas caramelizadas. En el momento de probar la entrega de Gustavo, Asta fue muy detallista.

"Caramelizadas, glaseadas, confitadas, pero acá es con el azúcar de las cebollas porque es muy poquita azúcar. Manteca, agua y se pudieron dorar, y este dorado no es por la confitura que dije yo por agregado de azúcar, sino que es propio de la cebolla, con lo cual, las probás y tienen el sabor a cebolla, no está dulce, agregado por aceto o algo así", explicó. Unos segundos después, sin embargo, felicitó al cocinero.

La conductora manifestó su confusión por la devolución entre risas. El pastelero notó que había sido muy puntilloso y se atajó, con el estilo histriónico que lo caracteriza: "¡Action, mami! Y bueno, estuve bien. Algo no me gustó, de picky nomás. Se lo podría haber dejado pasar". Zampini le respondió, sincera: "Me perdí, Mauri. Mirá que yo te juro que los sigo, entiendo y aprendo con ustedes un montón. En un momento me perdí, no sé".

A continuación, Asta le respondió sorprendido y temió por el público: "¿Qué habrá pasado en casa, entonces? Porque si vos te perdiste. Disculpen". La conductora describió su reacción: "No, me hablás de la cebolla, confitada, caramelizada, con azúcar. Y al final trajo la cebolla correcta, la cebolla estaba bien".

Entonces, el pastelero admitió que tuvo un error al comienzo del programa, cuando leyó la consigna a los participantes:"¿Sabés qué pasa? Que cuando di la consigna en un comienzo, yo dije 'cebollas caramelizadas, mis amores'. Y la consigna estuvo mal, porque después les dijimos que eran confitadas. Tal vez la gente en casa no sabe que tuvimos una rectificación y les dijimos 'che, son glaseadas'".

El pastelero admitió que cuando leyó la consigna hubo un error y que lo rectificaron fuera de cámara Crédito: eltrece

Zampini se volvió a mostrar mareada. "Si seguís hablando, me voy a perder cada vez más, Mauri, en serio", dijo. Habitualmente, ella utiliza un timbre para frenar a los jurados cuando se extienden en sus devoluciones. Asta tocó ese timbre y expresó: "Entonces me callo. Ça suffit, Violet".

Luego, la conductora siguió: "Ya dijo confitadas, caramelizadas, ahora glaseadas". Asta, que parecía que lo estaba haciendo a propósito, agregó: "Ahumadas también, qué bueno sería". Zampini se puso seria y cambió el tono para cerrar la devolución: "La próxima vez que me tocás el timbre, vamos a tener un problema".