9 de enero de 2021

Este viernes en El gran premio de la cocina (eltrece), los participantes tuvieron que conquistar al jurado con milanesas de distintas carnes. Una de las consignas era presentar una suprema Maryland en una hora. Jonathan, del equipo rojo, llevó su versión del plato y el jurado Christian Petersen le hizo una singular propuesta.

Petersen no se mostró muy convencido con la milanesa que le presentó el cocinero. "La verdad que está sabrosa la crema, quizás le hubiera dado un poco más de trabajo, un poco de cebolla picada, verdeo, un poco de choclos procesados. Yo acá lo que veo es crema con choclo en grano", explicó el jurado.

"Le faltó un poco de choclo procesado para que quede más...", intentó excusarse Jonathan, pero fue interrumpido por Petersen: "Falta cocinar Joni, no es solo montar, es cocinar un poco".

Jonathan explicó que "no tenía ni papas, ni batatas", por lo que hizo una versión distinta de la suprema Maryland

Y agregó: "Creo que otro error, perdón Joni, fue hacerla tan finita, la suprema tiene que ser más gruesa, tiene que tener carne, si no pierde la alegría. Está rica, pero me parece que esas dos pavadas...Y uno a la crema la pone aparte, porque a mi entender lo lindo de la suprema a la Maryland era que vos ibas combinando el dulzor del choclo, de la banana, con las papas y el pollo. Acá veo una versión que a mí tanto no me gusta".

Luego, el jurado le preguntó por el puré de berenjenas que acompañaba el plato y Jonathan le indicó que estaba ahí porque "no tenía ni papas, ni batatas". Petersen dijo, con seriedad: "Es una versión demasiado libre".

A continuación, el jurado le propuso un plan inesperado al participante: "Yo te voy a invitar a vos a ir a comer una suprema Maryland a un bodegón estos días". Petersen luego se corrigió y dijo que se iban a ir "de bodegones". Jimena Monteverde, quien reemplaza a Felicitas Pizarro en el jurado, dijo entre risas que se sumaba para "ir a chequear". Al final del programa, Jonathan fue elegido para abandonar el reality por sus errores.