Juan Marconi, conductor de El gran premio de la cocina junto a Carina Zampini, manifestó su enojo por la desprolijidad de los participantes al manipular la despensa

Todas las tardes en El gran premio de la cocina (eltrece), los participantes tienen dos minutos para entrar a la despensa a buscar todos los ingredientes y utensilios para cocinar. Luego no pueden volver a ingresar en todo el programa, lo que hace que los cocineros corran y a veces dejen algunos elementos tirados en el piso.

Este martes, la despensa se descontroló y Juan Marconi, uno de los conductores del programa, no lo pasó por alto. Tras el paso de los concursantes, el espacio quedó muy desordenado. Un limón, un zapallito partido, una cebolla y agua derramada fueron algunas de las cosas que se vieron en el piso.

"Qué lío que hicieron acá", dijo, preocupada, Carina Zampini. "Perdón, acá si podemos observar", llamó la atención Marconi, mientras señalaba un limón en el piso. Y agregó, enojado: "Esto me vuelve loco, es la primera vez". Marconi levantó una tapa de una olla que estaba detrás de una de las góndolas.

"¿Alguno se hace responsable de lo que pasó?", preguntó seria Zampini. Uno de los participantes, Tute, se hizo cargo: "Yo de la tapa y que agarré las verduras y se desmoronó todo, perdón".

Pero Marconi siguió indignado: "Agua. Un zapallo. Un zapallo en el piso. ¿Cómo puede ser?". Zampini, para descontracturar, dio un ejemplo de este tipo de situaciones en la vida cotidiana: "¿Te pasó alguna vez Marconi? Vos no cocinás, pero vas al supermercado, que agarrás una naranja que de pronto. Como le pasó a Tute, que se le desmoronó todo y hay que levantar. Ellos acá no tienen tiempo". Y cerró con un palito sin destinatario: "Hay personas que no levantan nada".