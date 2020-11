Este jueves, al ver la torta del equipo rojo en El gran premio de la cocina, Christian Petersen apuntó contra una de las participantes que había presumido de su talento para la pastelería Crédito: eltrece

Cada "jueves dulce", los participantes de El gran premio de la cocina (eltrece) deben enfrentarse al desafío de la pastelería. En la última emisión del reality, Christian Petersen, chef y jurado, probó la torta del equipo rojo y se indignó.

La torta que debían hacer tenía que seguir una temática baby shower y, además, debía ser una réplica de una torta presentada por la producción. Laura, la representante del equipo rojo, llevó lo que pudieron hacer a la zona de degustación y el primero en dar su parecer fue Petersen. "Laura, ¿puede ser que escuché que eras especialista en decoración de tortas?", preguntó.

Laura se río y lo negó en broma. Luego, se sinceró y justificó: "Sí, soy especialista y le pido disculpas a Mauri sobre todas las cosas. El tiempo la verdad que vuela, pero hice lo mejor que pude. Me quedé sin masa porque el equipo verde se la olvidó y decidí prestarle y no medí la cantidad que yo iba a usar en total".

Y agregó: "Hice lo mejor que pude en 70 minutos, yo mis tortas las hago con mucho tiempo de anticipación, porque tiene su proceso. Tardo 4 horas en hacer una torta súper bien decorada, salió lo que mejor pude".

Petersen, serio, le respondió: "Que todos hacen el máximo esfuerzo está considerado". Carina Zampini, la conductora del programa, intervino y dijo que "sabían que era así". El jurado continuó con su devolución: "Yo me quise poner en ánimo baby shower y la presidenta (del jurado, Felicitas Pizarro) no me dejó, me dijo 'no, vos tenés que ser realista y duro'. Para ser una especialista en tortas me parece que acabás de perder la especialización".

El jurado, después de ser tajante, bajó el tono de la crítica: "Puede haber una próxima y mejorarla. Para vos, del 1 al 10.". La participante soltó sobre su entrega: "No me representa en absoluto".