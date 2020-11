Christian Petersen fue terminante este lunes en El gran premio de la cocina al probar una de las entregas de los participantes Crédito: eltrece

Este lunes, los participantes de El gran premio de la cocina (eltrece) tuvieron que dedicar su jornada a cocinar pollo en distintas versiones. Tuvieron varios problemas, pero uno fue imperdonable para el chef y jurado Christian Petersen.

Andrés llevó a la zona de degustación la fuente de alitas de pollo frito con salsa que el equipo verde tuvo que realizar en 25 minutos. El participante explicó con mucha precisión de qué se trataba el plato: "Tuvimos un temita con unas alitas que se nos quemaron, pero llegamos a tiempo al final, las que teníamos era buena cantidad. Pusimos solamente los muslos, no queríamos poner nada muy grotesco, nada más. Las porciones nos parecen correctas".

Y agregó: "Lo pasamos por una mezcla de picante porque a mí me gustan las alitas picantes, lo suelo hacer de esa manera, tiene pimentón, ají molido, un poquito de pimienta y de sal para dar un poco de sabor a todo eso. El rebozado tiene un poco de semillas de sésamo blancas y negras, tiene una salsita, una mayonesa de pimentón".

Petersen abrió una alita y su cara de decepción fue difícil de esconder. "¿Cómo ves vos, Andrés, el punto de cocción?", le preguntó con desconfianza. "Las blanqueé durante seis minutos y después las puse a freír. Esta fritura no estaba fuerte, la otra sí, ésta estaba bien, 170°, 180°, más o menos estuvieron tres o cuatro minutos más", explicó el participante.

"Andrés, venís en el auto y el tablero dice que está todo bien, pero vos venís con las cuatro gomas pinchadas y te están tirando el auto encima. Me encanta todo lo que decís, pero la realidad es que está crudo, tiene exceso de pimentón y es una fuente chiquita. Yo no comería esto, ¿vos las comerías?", increpó con seriedad el jurado.

El cocinero le respondió que no las comería. Jimena Monteverde, otra integrante del jurado del programa, le propuso que se acercara y agarrara una. "El costado lo veo bien, la parte que está pegada al hueso está cruda", dijo Andrés al mirar una de las alitas. "Para mí, cuando uno ve una fuente con alitas con pollo, uno debería tirarse de cabeza, agarrar cualquiera y morder con ganas. Eso quería hacer, como yo no me animo, le pregunto Andrés si se anima a pegarle un mordisco", dijo Petersen, desafiante. Finalmente, el concursante se negó y admitió que "estaba cruda".