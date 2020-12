Evangelina fue una de las participantes perjudicadas por el desafío de El gran premio de la cocina, que a pesar de ser sencillo nadie pudo cumplir Crédito: eltrece

El budín fue el protagonista de este martes en El gran premio de la cocina (eltrece). El desafío superó a los participantes de ambos equipos y desilusionó a los jurados. El programa ya venía de dos recetas fallidas: por un lado, los locatellis y, por otro, los scons con mermelada. El budín, una receta sencilla que se prepara en muchos hogares, no fue la excepción.

A los 55 minutos, Julián por el equipo rojo y Evangelina por el verde debían presentar un budín marmolado. Pero el resultado no fue el que esperaban. "Está como babé", se atajó el primer participante al dejar su plato en la mesa de degustación. Y Evangelina lanzó: "Cuélguenme en la plaza".

"¡Qué complicado esto! ¿Qué les pasó?", consultó Carina Zampini, la conductora del ciclo. "Yo lo había puesto con un poco de baño maría, tal vez eso lo retrasó un poco más. Pero no le voy a echar la culpa al horno. No llegó a cocinarse", contestó Julián. Roberto Petersen, quien reemplazó a su hermano Christian en el jurado por un día, fue tajante: "Si yo estuviera en tu lugar, prefiero venir a dar la cara con las manos vacías y decir 'disculpame, no salió'. No lo hubieras hecho directamente. Creo que hoy eras el capitán y tenías que tomar la decisión. Está bueno venir de frente, es insalvable. Una lástima".

Roberto Petersen reemplazó a su hermano Christian en el jurado y se lamentó por la calidad de los budines presentados Crédito: eltrece

Con la encargada de defender al equipo rojo pasó lo mismo. En su caso, el budín se quemó completamente. "El budín no está mal, lástima que se te quemó", le dijo Petersen. Felicitas Pizarro, presidenta del jurado, le confesó: "Me da mucha pena que se haya quemado, lo que no se quemó está esponjoso pero también tiene partes crudas". Y agregó: "Alguien debe haber cambiado algo, en 30 minutos no se puede haber calcinado".

"Evangelina, este es el claro ejemplo de un budín arrebatado. Acá hubo mucho calor de golpe que lo quemó, fijate que el centro no llegó a cocinarse. Es la importancia de controlar los fuegos, el horno, el frío. Todo tiene que ser parte de la cocina", agregó Mauricio. "Es una lástima no haber presentado un budín", finalizó.