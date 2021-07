El gran premio de la cocina: el exabrupto de una participante que sorprendió a Christian Petersen

La competencia de El gran premio de la cocina (eltrece) está cada vez más complicada. Mientras que las consignas se complejizan, los jurados se vuelven más exigentes y las instancias decisivas se acercan. Es por eso que tanto Christian Petersen como Mauricio Asta y Ximena Sáenz se animan a observar y destacar cosas que en otro momento hubieran dejado pasar.

Esta vez le tocó padecer esa rigurosidad a Josefina, representante del equipo verde. La joven cocinera llevó un plato de camarones con champiñones, queso, pera y miel. La idea era que se comiera de un solo bocado dado que tenían que entregar un appetizer.

“Creo que los sabores están muy bien logrados pero no entra en la categoría de appetizer. Era algo para comer con la mano, de uno o dos bocados”, remarcó Petersen. No obstante, la participante no se quedó callada y se animó al desafío.

“Te hago situación: Casamiento de tu mejor amiga, estás con taco, vestido de fiesta y estás con el amor de tu vida en frente ¿Te comés uno así?”, la complicó Petersen. “Obvio”, respondió ella previo a que el cocinero le diera el pie para probar su preparación.

Comida en mano, Josefina intentó comer todo de un solo bocado pero no lo logró. Fue en ese momento donde tuvo un breve pero humorístico exabrupto: “Me cag...”, indicó ella entre risas al no poder comer todo de un solo mordisco.

