El guiño de Antonela Roccuzzo a Wanda Nara que alivia la tensión entre los Messi y los Icardi

La llegada de Lionel Messi a la capital francesa para incorporarse al Paris Saint Germain desató una verdadera “Messimanía” en la “Ciudad Luz”. Como buena anfitriona, Wanda Nara, esposa y representante de Mauro Icardi, tuvo un guiño virtual con Antonela Roccuzzo para darle la bienvenida al equipo que integra su marido que la rosarina no había correspondido. En la última hora, le respondió positivamente.

Según descubrieron los usuarios, Wanda no seguía a Antonela en redes. Pero cuando se enteró de su llegada a París, decidió hacer clic en el botón azul y sumarse a sus 16 millones de seguidores.

Wanda Nara comenzó a seguir en Instagram a Antonela Roccuzzo tras la incorporación de Messi al PSG Instagram: @wanda_icardi

Al darse cuenta de esto, todos esperaban que la empresaria rosarina le respondiera de la misma forma, pero pasó un día y no sucedía. En la tarde de este miércoles, Antonela empezó por seguir a Wanda y también al PSG. De esta manera, pasó de seguir 666 usuarios a 668.

Antonela Roccuzzo comenzó a seguir a Wanda Nara en redes Instagram: @antonelaroccuzzo

Los posteos de Wanda y la polémica por el ninguneo

La hermana de Zaira Nara había hecho otro posteo en redes cuando Messi llegó a París. Sin embargo, horas después decidió borrarlo.

Junto a una foto en blanco y negro, en la que posa delante de la Torre Eiffel, escribió: “El clima es lo de menos cuando la ciudad es París”. En la imagen se la veía pensativa, vestida con un impermeable en un día nublado y lluvioso. Aunque la postal no contaba con ninguna referencia directa a la llegada de Messi, sorpresivamente la eliminó de su feed.

Wanda Nara publicó una imagen posando desde la Torre Eiffel el mismo día que Messi llegó a París, pero luego la borró Captura de Instagram @wanda

En su lugar, publicó otra foto en la que posa en jean y remera junto al espejo de su vestidor. Y la acompañó con un llamativo texto en el que le agradeció a las millones de personas que la siguen en la red social, y a aquellas que miran su perfil sin seguirla, algo que muchos usuarios tomaron como una indirecta a Antonela por la indiferencia que mostró a su gesto.

Wanda Nara le agradeció a sus seguidores en un llamativo posteo, luego de que Antonela Roccuzzo no hiciera follow back Instagram: @wanda_icardi

“Somos ocho millones, yo sola, sin un equipo que siga mi cuenta, sin nada de nada. Como digo siempre de la nada y de a poquito. Gracias por ser los mejores y estar siempre ahí en cada publicación dando tanto amor y en cada emprendimiento acompañándome. Los quiero a todos los que me siguen, los que me miran sin seguirme, y los que me dejan de seguir todos son parte de esto”, escribió la representante de Icardi.

Según adelantó Messi, Antonela viajará unos días a Barcelona junto a sus tres hijos para terminar de organizar toda la mudanza, mientras que él realizará su primer entrenamiento el jueves con el plantel del PSG.

Messi no nombró a Icardi

Algo parecido a lo que pasó entre Roccuzzo y Nara -que luego se subsanó cuando la rosarina decidió seguir a Wanda- tuvo lugar también con sus respectivos esposos, Lionel Messi y Mauro Icardi. Al ser consultado sobre su adaptación a su nuevo equipo, “La Pulga” destacó su gran relación con ciertos futbolistas, y no mencionó al delantero del PSG.

“Tengo gente amiga y conocida en el vestuario, viendo el plantel uno se ilusiona y ve que hay posibilidades de conseguir el objetivo. El PSG y yo buscamos los mismo objetivos antes separados y ahora juntos. Tengo gran relación con Neymar, Ángel Di María y Leandro Paredes y con el resto ya tuve contactos alguna vez”.

Mauro Icardi le dio la bienvenida a Lionel Messi, pese a que "La Pulga" ni lo nombró en las entrevistas Instagram: @mauroicardi

El astro, que será dirigido en su nuevo club por su compatriota Mauricio Pochettino, solo nombró en las entrevistas a dos de sus tres compañeros argentinos en el equipo. A pesar de este gesto, Icardi le dedicó una historia en Instagram para darle la bienvenida al PSG. “Bienvenido a París”, escribió en el posteo.

LA NACION