El hijo de Paula Chaves tuvo un accidente en sus vacaciones: el momento del susto familiar

Tras el final de Bake Off Argentina (Telefe), Paula Chaves y su familia se tomaron unos días de descanso en Iguazú, Misiones. Pero este domingo un video subido por el esposo de la conductora, Pedro Alfonso, generó preocupación entre sus seguidores ya que mostraba el accidente que sufrió su hijo Baltazar, de 5 años.

En la filmación se puede ver a Paula que camina mientras lleva a su hijo a caballito. En un momento, su beba de 1 año, Filipa, se cae al suelo y, cuando la modelo se agacha para levantarla, el niño se suelta y cae de espaldas al pasto.

El hijo de Paula Chaves sufrió un accidente y quedó filmado

La confusa secuencia quedó filmada por una cámara que estaba bastante alejada. En la escena también está “Peter” que lleva a uno de sus perros con la correa y mira todo lo que sucede paralizado. Mientras que Olivia, la hija mayor de la pareja, de ocho años, baila y ni nota lo que le acaba de ocurrir a su mamá.

“Tenía que dejar esto por acá”, escribió el productor en Instagram junto al material. Y aclaró: “Si lo que me toca cuidar a mi es un perro tranquilo y una niña que baila, no es mi culpa”, junto a dos hashtags que decían “mamá pulpo” y “papá perezoso”.

En este sentido, Alfonso resaltó el esfuerzo que Paula hace como madre y admitió que no logró reaccionar en ese momento, ya que ni siquiera atinó a levantar a Baltazar del suelo.

Paula Chaves y Peter Alfonso se casaron en 2014 y tuvieron tres hijos Olivia, Baltazar y Filipa Instagram: @chavespauok

La publicación recibió más de 88.400 “me gusta” y cientos de comentarios. Entre ellos, de famosos como Sabrina Rojas, que opinó: “La vida misma”; o el de Rochi Igarzábal, que admitió: “Es increíble este video”. Mica Viciconte también reaccionó a la publicación, pero solo dio a entender que lo que vio le causó mucha gracia.

Afortunadamente, el niño levantó la cabeza al caer y solo se golpeó la espalda, por lo que el accidente no fue más que un susto.

Wandagate: Paula Chaves en medio de Zaira Nara y la China Suárez

La crisis de pareja de Wanda Nara y Mauro Icardi, que tuvo a Eugenia “la China” Suárez como tercera en discordia, dejó a Paula Chaves en una situación incómoda. La modelo es amiga de Zaira Nara, la hermana de la empresaria, y de la ex Casi Ángeles, pero al enterarse de lo ocurrido habría cortado lazos con la segunda.

Durante una entrevista en Cortá por Lozano (Telefe), habló de su vínculo con la hermana menor de Wanda y se mostró incómoda con la polémica. Tras el escándalo, se supo que varias de las amigas de Suárez le habrían dado la espalda después que se filtraran los chats con el delantero del Paris Saint-Germain. “Paula Chaves ya no es la amiga, por más que lo niegue”, afirmó Yanina Latorre en Los ángeles de la mañana (eltrece). “Para Paula, la familia y los amigos son importantes. Paula le dijo, textual, ‘sos un s... y sos una basura’. Tengo los chats”, agregó la panelista.

Verónica Lozano le consultó sobre esta “impensada” situación, y Paula respondió: “No, horrible pero no voy a hablar de esto. Me apena mucho todo pero no es mi tema y no puedo opinar”, dijo, tajante, cortando el tema.

Sin embargo, la conductora continuó y le consultó si es verdad que ella era más amiga de Zaira. “Es la madrina de mi hija y yo la amo”, respondió Chaves. Pero, seguido, aclaró: “Y la China… Buena onda pero no es que eran tan amigas”.

En torno a la versión de que Zaira podría estar separada de su esposo Jakob Von Plessen, luego de que trascendiera que ofició de “cómplice” de Icardi, Paula señaló: “Ella anda bárbaro”.