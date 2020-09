Tras agredir a Robertito Funes en vivo, Diego Bussolini publicó un video en el que se disculpó con el periodista. Además, anunció que se retira del país Crédito: Captura de pantalla

Diego Bussolini, el hombre que agredió a Robertito Funes en plena cobertura por el día de la primavera, ahora se mostró arrepentido por su actitud. Bussolini, que en una vieja visita al estudio de Bendita TV había sido apodado como "el tano justiciero", publicó un video en las redes sociales en el que se disculpó con el periodista y contó que se va del país.

El lunes 21 de septiembre, mientras el Funes realizaba una cobertura por la llegada de la primavera en el tradicional Parque Tres de Febrero, conocido como los Bosques de Palermo, Bussolini se le acercó y lo insultó en vivo. "A C5N lo vamos a echar de la Ciudad, ustedes se tienen que ir a La Matanza. Te la pasás todo el día criticando a la Ciudad, careta. Ladrones de la patria", gritó el hombre, fuera de control.

Tras su repudiable actitud, decidió retractarse a través de un video. "Robertito, ojalá pueda decirte esto un día en la cara. Perdón por haberte faltado el respeto. Perdón por haberte humillado así y haber caído tan bajo", sostuvo Bussolini. "De esta manera me despido de toda participación activa en política: me voy del país", cerró.

Horas después de la agresión, en el programa conducido por Víctor Hugo Morales, el cronista relató el mal momento que vivió y antes de dar su testimonio se le llenaron los ojos de lágrimas, por lo que tuvo que hacer una pausa. "La tendría que haber visto venir y no fue así. Era eterno, no se acababa más. La policía intentaba contenerlo y lo que más me indignó es que estaba sin barbijo", expresó Funes.