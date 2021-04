El impactante cambio físico de Rocío Quiróz que asombró a sus seguidores

Con un impactante cambio físico, Rocío Quiróz que asombró a sus seguidores. Es que la cantante de cumbia apareció en sus redes sociales con nuevo peinado y un look general renovado. En la publicación, Quiroz recibió cientos de elogios: “¡Dame la fórmula para estar así!”, escribió una de sus seguidoras.

Días atrás, la artista estuvo como invitada en el segundo programa de la temporada 2021 de PH - Podemos hablar (Telefe) y conmovió a todos al contar que sufrió violencia de género. “Saqué un videoclip hace un día. Estamos viendo ‘Canción sin miedo’ donde represento a todas las mujeres que sufren violencia de género, a esas mujeres que ya no están. Hoy ponemos un freno y decimos ‘basta’. Hasta acá llegamos de todo tipo de violencia de género hacia una mujer”, señaló en el programa.

Y añadió: “Me pasa que, como yo lo viví, represento a muchas mujeres que lo viven y que lo pasaron y que hoy ya no están... Le canto a esa madre que ya no tiene a su hija, a esa amiga que no tiene a su otra amiga o prima. Ya no queremos más una muerte”, sostuvo.

Mientras atraviesa un gran momento profesional, Quiroz se muestra muy activa en las redes sociales. En uno de sus últimos posteos de Instagram, la cantante generó un gran revuelo al posar con un look totalmente distinto al que suele exhibir. Es que la joven de 25 posó con pantalones chupines blancos, botas de taco negras y un top a tono, pero, además apareció con el pelo más corto, alisado y rubio.

“Preciosa, estás cada día más bella”, sostiene una de las seguidores de la cantante en los comentarios de la publicación. En esa línea, casi todos los usuarios destacaron los notables cambios y dejaron piropos afectuosos.

Rocío Quiroz sorprendió a sus seguidores con un impactante cambio de look Instagram Rocío Quiroz

En su paso por PH, Quiroz relató que su primer novio la controlaba constantemente y ejercía violencia psicológico sobre ella. “Me decía que no podía salir, tenía que avisarle a qué hora salía, a qué hora volvía, con qué amiga estaba, todo. Empecé a trabajar y me celaba por mis músicos, mi manager, o cualquier persona que se me acercara, se ponía muy celoso”, contó.

Y agregó: “Me decía que no me junte con tal y no me tenía que juntar, o mandarme mensaje así sea mi amigo, tenía que borrarlo, bloquearlo, eliminarlo”.

